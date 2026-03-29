لا تعني حارسة المرمى الدولية السابقة ألموث شولت شيئًا على الإطلاق بالنسبة لأنطونيو روديجر في منتخب ألمانيا.
"عليك أن تتركه في المنزل": لاعبة سابقة في المنتخب الوطني تنتقد نجم الاتحاد الألماني لكرة القدم بشدة
"عندما يقول يوليان ناجلسمان إنه تحت المراقبة: ما الذي يجب أن يحدث حتى تتحول المراقبة إلى عقوبة؟ هذا يؤلمني"، قالت شولت يوم الأحد في برنامج "دوبل باس" على قناة Sport1. وأوضحت البطلة الأولمبية أن الانفعال أمر جيد إلى حد ما، لكنه لا يجب أن "يتحول إلى كراهية أو إهانة أو تمييز".
وقد لفت روديجر، لاعب ريال مدريد، الانتباه بشكل سلبي في الماضي بسبب تصرفاته خارج الملعب: من الإهانات الموجهة للجماهير والمسؤولين، مروراً بـ"إشارة قطع الرأس"، وصولاً إلى الفضيحة التي وقعت في نهائي كأس الملك، عندما ألقى شيئاً على الحكم، مما أدى إلى إيقافه لمدة ست مباريات. بالإضافة إلى ذلك، تسبب في فظاعة لدى الكثيرين بارتكابه خطأً عنيفاً في المباراة ضد نادي خيتافي.
بعد إخفاقه في مباراة الكلاسيكو، طالب بعض المراقبين حتى بطرد روديجر من المنتخب الوطني. لكن يوليان ناجلسمان قرر بدلاً من ذلك فرض نوع من الإيقاف المشروط. وقال: "لقد تم تجاوز الحدود. لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالمزيد، وإلا ستكون هناك عواقب أكبر".
شولت: "من المحتمل أنه لا يضمر له أي شر"
إن عدم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن على الرغم من تهديد ناجلسمان يثير استغراب شولت: "إذا كنت تستهدفه، فعليك أن تكون حازماً وتتركه في المنزل. لكن على الأرجح أنه لا يستهدفه. فهو حتى نائب قائد الفريق، وهذا يزعجني كثيراً."
من الناحية الرياضية، لا تسير الموسم بشكل مثالي تمامًا لروديجر في ريال مدريد. فإصابات المدافع الداخلي هي التي تعيقه مرارًا وتكرارًا، ولهذا لم يخض سوى 18 مباراة مع الفريق الأبيض حتى الآن. وفي منتخب ألمانيا، يتعين عليه حاليًا أن يقبل بمكانه في الترتيب خلف جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك.
يوم الاثنين، سيخوض روديجر مع المنتخب الألماني مباراة ودية ضد غانا (الساعة 20:45).
أنطونيو روديجر: الإحصائيات في موسم 2025/26
الألعاب
18
هدف
1
تمريرات حاسمة
0
دقائق اللعب
1.515