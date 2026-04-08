لم يُجامل جناح ريال مدريد السابق خافي بالبوأ في تقييمه لسلوك موهبة برشلونة الشابة مؤخراً على أرض الملعب. وفي حديثه ببرنامج الرياضة الشهير إل تشيرينغيتو، عبّر بالبوأ عن خيبة أمله من تصرفات اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً خلال المواجهة عالية المخاطر في ملعب متروبوليتانو، مشيراً إلى أن موهبة اللاعب لا تبرّر عروضه العلنية المتكررة من الطيش.

وقال بالبوأ: «من الرائع أن نرى كيف، وبحسب الفريق الذي يلعب له اللاعب، ندافع عن شيء أو آخر»، مستحضراً المقارنات مع التدقيق الذي يتعرض له نجم مدريد فينيسيوس جونيور. وأضاف: «هذا خطأ. ما يفعله لامين يامال يبدو خاطئاً بالنسبة لي».