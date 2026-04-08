"على مسار خطير" - لامين يامال يتعرض لانتقادات بسبب سلوك "خاطئ" في برشلونة
بالـبوا يهاجم موقف يامال «الخاطئ»
لم يُجامل جناح ريال مدريد السابق خافي بالبوأ في تقييمه لسلوك موهبة برشلونة الشابة مؤخراً على أرض الملعب. وفي حديثه ببرنامج الرياضة الشهير إل تشيرينغيتو، عبّر بالبوأ عن خيبة أمله من تصرفات اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً خلال المواجهة عالية المخاطر في ملعب متروبوليتانو، مشيراً إلى أن موهبة اللاعب لا تبرّر عروضه العلنية المتكررة من الطيش.
وقال بالبوأ: «من الرائع أن نرى كيف، وبحسب الفريق الذي يلعب له اللاعب، ندافع عن شيء أو آخر»، مستحضراً المقارنات مع التدقيق الذي يتعرض له نجم مدريد فينيسيوس جونيور. وأضاف: «هذا خطأ. ما يفعله لامين يامال يبدو خاطئاً بالنسبة لي».
يحتاج أحدٌ إلى أن يخبره
ينبع الانتقاد من عدة حوادث خلال فوز برشلونة 2-1 على أتلتيكو، ولا سيما عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الحاسم. وبينما احتفل بقية الفريق بانتصار جعلهم يتقدمون بسبع نقاط في صدارة جدول الترتيب، لم ينضم يامال إلى الاحتفالات المبهجة، وبدلاً من ذلك بدا وكأنه متجهم بسبب لقطة سابقة من مجريات اللعب. وأشار بالبو إلى أن هذا لم يكن موقفاً معزولاً، بل نمطاً من السلوك يُظهر فيه اللاعب إحباطاً واضحاً عندما لا تصله الكرة.
وأضاف المحلل: «إنه يسير في طريق خطير، وعلى أحدهم أن يخبره بذلك».
فليك يدافع عن الموهبة الصاعدة
على الرغم من الضجيج الخارجي، ظل مدرب برشلونة فليك ثابتًا في دعمه العلني لنجمه الشاب. وقد سعى التكتيكي الألماني باستمرار إلى تقديم انفلاتات يامال على أنها عرض لدافعه التنافسي الهائل، لا قضية انضباطية.
وقال فليك: "ما علينا أن نتذكره هو أن لامين يبلغ من العمر 18 عامًا. إنه لاعب لا يُصدق. أحيانًا ترى ما يفعله، وهذا مذهل... لكنه لا يزال في الثامنة عشرة". وأضاف: "أحيانًا ينزعج عندما أستبدله، وقد يشعر بالإحباط. إنه عاطفي، وهذا لا بأس به. نحن ندعمه. نساعده على النمو. علينا أن نرعاه. أعلم أن الجميع يراقبه لأنه رائع. لكنه لا يزال في الثامنة عشرة. جميعنا نرتكب أخطاء. سنحميه دائمًا. سيكون الأفضل في المستقبل".
إدارة ضغوط النجومية العالمية
الضغط الواقع على يامال غير مسبوق بالنسبة للاعب في سنه، إذ يتجاوز أداءه مع برشلونة ليشمل دوره كرمز وطني لإسبانيا. وقد أدان مؤخراً مرتكبي الهتافات العنصرية المعادية للمسلمين خلال مباراة ودية دولية أمام مصر. إن إدارة هذه القضايا المجتمعية الثقيلة إلى جانب المتطلبات التكتيكية لكرة القدم على أعلى مستوى مهمة شاقة. وفي الوقت الراهن، تظل الأنظار كلها مسلطة على الموهوب الصاعد مع دخول برشلونة المرحلة الحاسمة من الموسم واضعاً نصب عينيه تحقيق المجد في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.