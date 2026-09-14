Getty Images Sport
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على خطى مبابي ويطالب بالكرة الذهبية.. نجم باريس سان جيرمان: لم يقدم أي شخص موسمًا أفضل مني!
حصيلة ألقاب لا تُضاهى
عاش رويز موسمًا استثنائيًا، إذ رفع كأس العالم ودوري أبطال أوروبا معًا. وعلى الرغم من إصابة في الركبة أبعدته ثلاثة أشهر، فإنه يرى أن مساهماته الحاسمة تبرر وجوده ضمن المرشحين لنيل الجائزة.
وفي تصريحات لصحيفة "ليكيب"، أطلق لاعب وسط باريس سان جيرمان تصريحًا جريئًا قائلاً: "من حيث الألقاب، لم يحظَ أحد بموسم أفضل من موسمي. أما على الصعيد الفردي، فقد قدّم لاعبون كبار موسمًا رائعًا. الفوز بكأس العالم مع منتخب بلدك هو أكبر لقب يمكن أن تحرزه."
- Getty Images Sport
ممتنّ للترشيح
ورغم أن الدولي الإسباني يؤمن بقوة أن إنجازاته الجماعية تبرز بشكل واضح، إلا أنه يعترف بالمنافسة الشرسة من لاعبين مثل موهبة برشلونة الشاب لامين يامال، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أبرز المرشحين للجائزة.
وفي تصريحات سابقة بعض الشيء أدلى بها خلال مقابلة مع فرانس فوتبول، تحدث رويز عن حلوله في المركز الرابع والعشرين في التصويت العام الماضي. وأوضح قائلًا: "أين أرى نفسي في سباق الكرة الذهبية؟ هذا يعود إلى الناخبين. الأمر الأهم بالنسبة لي هو أن أضع نفسي في خدمة الفريق، وفي الوقت ذاته أسعى لأكون ضمن الأفضل. كنت محظوظًا بوجودي ضمن قائمة الثلاثين مرشحًا العام الماضي. التواجد ضمن الثلاثين شرف كبير".
مستوحى من رودري
غالبًا ما يجد لاعبو خط الوسط صعوبة في حصد الجوائز الفردية، لكن رويز يستمد ثقته من مواطنه. وهو يأمل أن ينظر المصوّتون إلى ما هو أبعد من الإحصائيات الهجومية التقليدية، وأن يقدّروا التأثير العام على أرض الملعب.
وتابع حديثه مع فرانس فوتبول قائلًا: "توّج رودري بالكرة الذهبية قبل عامين. ورغم أن المدافعين وحرّاس المرمى لا يزالون يجدون صعوبة في نيل التقدير، فأنا أعتقد أن ما يهم اليوم هو الدور الذي يؤديه اللاعب أكثر من مركزه على أرض الملعب. ومن المهم أن نكون قدوة للأطفال الذين يبدأون في ممارسة كرة القدم، حتى ينظروا هم أيضًا إلى لاعبي الوسط والمدافعين وحرّاس المرمى".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيعيد رويز الآن تركيزه إلى مهامه المحلية مع باريس سان جيرمان استعدادًا لمواجهة حاسمة في الدوري الفرنسي. فالنادي على موعد مع لقاء مرتقب أمام مارسيليا يوم 20 سبتمبر، حيث يأمل لاعب الوسط في ترسيخ مكانته كأحد أبرز نجوم أوروبا.
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