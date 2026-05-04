على رأسهم نيكو باز .. 5 صفقات يستهدفها إنتر لتدعيم صفوفه بعد الفوز بالدوري الإيطالي

لقد نجح إنتر: أصبح «النيرازوري» أبطال إيطاليا للمرة الحادية والعشرين، في ختام مسيرة استمرت منذ منتصف ديسمبر وأبقتهم دائماً في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.
فرحة جاءت بعد عام من خيبة الأمل المريرة المتمثلة في "عدم الفوز بأي لقب"، والتي تجسدت في الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ، والتي أثقلت كاهل الفريق الذي تمكن من النهوض بفضل العمل الذي قام به كريستيان كيفو.
سيكون الصيف القادم بمثابة ثورة بالنسبة لإنتر، بين اللاعبين الذين لن يجددوا عقودهم المنتهية الصلاحية والبدلاء الذين يجب ضمهم بالضرورة: هناك خمسة أسماء "ساخنة" يجب متابعتها من منظور النيراتزوري.
