على خطى كارباخال.. راموس يقترب من عودة تاريخية إلى مدريد عبر بوابة خيتافي

أحدث رئيس خيتافي، توريس، هزة مدوية في الأوساط الكروية الإسبانية بعد الكشف عن دراسة النادي لإمكانية التعاقد مع قلب الدفاع الأسطوري سيرجيو راموس. وبعد أن نجح "الأزولونيس" بالفعل في تأمين خدمات كارباخال في صفقة مذهلة، يتطلع النادي الآن نحو إمكانية جلب قائد سابق آخر لريال مدريد إلى ملعب كوليسيوم.

وأكد توريس أنه كان في تواصل مباشر مع رينيه راموس، شقيق ووكيل أعمال المدافع البالغ من العمر 40 عاماً، لمناقشة مدى إمكانية عودة النجم المخضرم إلى الدوري الإسباني.

أظهر النادي المدريدي طموحاً لافتاً في الأسابيع الأخيرة، لكن توريس سارع إلى التوضيح بأنه رغم بقاء الباب مفتوحاً، فإن صفقة راموس ليست الأولوية القصوى حالياً للإدارة الرياضية. وفي حديثه لبرنامج "تابليرو ديبورتيفو" عبر إذاعة إسبانيا الوطنية (RNE)، اعترف الرئيس بأن الفريق يمتلك حالياً خيارات وفيرة في قلب الدفاع، ورغم ذلك رفض استبعاد إتمام الصفقة إذا توافرت الشروط المناسبة. وأوضح توريس: "إنه موضوع نتابعه منذ فترة"، مشدداً على أن الاهتمام باللاعب المتوج بكأس العالم أبعد ما يكون عن كونه نزوة عابرة.