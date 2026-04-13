Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Mark Doyle

ترجمه

على برشلونة أن يتوقف عن قصص الشفقة وشكاوى الحكام: لقد حان الوقت لِلامين يامال ورفاقه لإثبات مدى عظمتهم حقًا

مقال رأي
برشلونة
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
هانسي فليك
باو كوبارسي
لامين يامال
بيدري

كان إحباط برشلونة خلال وبعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء مفهوماً تماماً. فقد كان الفريق الكتالوني الطرف الأفضل في مباراة الذهاب من ربع النهائي على ملعب كامب نو، وذلك رغم أنه لعب أكثر من نصف اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد باو كوبارسي بطاقة حمراء مباشرة قبيل نهاية الشوط الأول.

كان فريق هانسي فليك قد استحوذ على النصيب الأكبر من الكرة، وصنع فرصًا كبيرة أكثر، وارتطمت له الكرة بالقائم أو العارضة مرتين. ومع ذلك، سجل جوليان ألفاريز بطريقة رائعة الركلة الحرة التي احتُسبت بسبب خطأٍ تكتيكي من كوبارسي على جوليانو سيميوني، قبل أن يحول ألكسندر سورلوث عرضية الشوط الثاني من ماتيو روجيري إلى هدف، ليترك أصحاب الأرض أمام مهمة شاقة في ملعب ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء.

ومع ذلك، وبينما كان من الممكن التعاطف مع برشلونة بشأن النتيجة النهائية في كتالونيا، التي لم تكن انعكاسًا عادلًا للمباراة، فإن رد فعلهم على الهزيمة كان مثيرًا للشفقة ويمكن التنبؤ به...

  • Marc Pubill Atletico Madrid Barcellona 2026 tocco mano 16.9X

    خطأ جسيم

    بعد أقل من 24 ساعة على صافرة النهاية في كامب نو، أصدر برشلونة بيانًا كشف فيه أن «الخدمات القانونية» بالنادي قدّمت شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حادثة غريبة في منطقة جزاء أتلتيكو في الدقيقة 54 من المباراة.

    وجاء في البيان: «بعد استئناف اللعب بصورة صحيحة، التقط لاعب من الفريق المنافس الكرة داخل منطقته دون أن يُحتسب ضده الجزاء الموافق»، وأضاف: «يرى نادي برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب التقصير الجسيم في تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، يمثّل خطأً كبيرًا.

    «وعليه، طلب النادي فتح تحقيق، وإتاحة الاطلاع على اتصالات التحكيم، وحيثما ينطبق ذلك، الاعتراف الرسمي بالأخطاء واتخاذ الإجراءات ذات الصلة».

    لو انتهى البيان عند هذا الحد لكان الأمر شيئًا، إذ كان لدى برشلونة ما يبرّر شكواه، بالنظر إلى أن خوان موسو بدا وكأنه نفّذ بالفعل ركلة مرمى لأتلتيكو قبل أن يضع مارك بوبيل يده على الكرة قبل استئناف اللعب بنفسه. لكن المشكلة أن برشلونة لم يكن قد انتهى بعد.

    في الفقرة الأخيرة من بيانهم، زعم البلاؤغرانا أن «هذه ليست المرة الأولى في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا التي تؤثر فيها قرارات تحكيمية غير مفهومة سلبًا على الفريق، بما يخلق معيارًا مزدوجًا واضحًا ويحول دون المنافسة مع أندية أخرى على أرضية لعب متكافئة».

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

    لا يمكننا أن نفقد احترامنا للحكام

    كان ادعاء برشلونة بأن المسؤولين يعاملونهم بشكل مختلف ادعاءً سخيفاً بوضوح، ومفارِقاً إلى حدٍّ ما حين يصدر عن نادٍ متهم بالفساد الرياضي على خلفية مدفوعات بلغ مجموعها 8.4 مليون يورو (7.3 مليون جنيه إسترليني/9.8 مليون دولار) قُدِّمت إلى شركات مرتبطة بخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا خلال فترة عمله نائباً لرئيس اللجنة الوطنية للحكام (CTA) في إسبانيا.

    في مثل هذه الظروف، كان من الأفضل حقاً لبرشلونة أن يلتزم الصمت، ولا ينبغي نسيان أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان هانسي فليك يهاجم رفاق برشلونة من بكّائي الكلاسيكو، ريال مدريد، بسبب تهديدهم بمقاطعة نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2024-25 بدعوى ما سموه «العداء والخصومة» التي يبديها حكام المباراة تجاه النادي.

    وقال الألماني: «ما يحدث ليس صحيحاً». وأضاف: «لا يمكننا أن نفقد احترامنا للحكام. هذه كرة القدم، ومن مسؤوليتنا حماية الجميع: اللاعبين، والمدربين، والحكام. في الملعب توجد مشاعر، لكن بعد المباراة يجب أن نمضي قدماً».

    لكن للأسف، لم يستطع فليك حتى الالتزام بنصيحته هو نفسه بعدما أُقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين بقليل.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    النتيجة غير عادلة

    "نعتقد أن النتيجة غير عادلة بسبب بعض قرارات التحكيم، ولا بد أن أقول ذلك"، قال فليك بعد خسارة مايو الماضي أمام إنتر بنتيجة 4-3 التي شهدت إقصاء برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

    "لا أريد التحدث كثيراً عن الحكم"، أضاف فليك، قبل أن يواصل الحديث عن الحكم. "لكن كل قرار كان 50-50 انتهى في صالحهم؛ هذا ما يحزنني".

    غير أن ما كان محزناً حقاً هو أن فليك شعر بأنه مُجبر على مواجهة الحكم شيمون مارتشينياك بعد صافرة النهاية، إذ لم يؤدِّ ذلك إلا إلى تشجيع مزيد من التذمر من لاعبيه في مقابلاتهم المختلفة بعد المباراة.

    وقال رونالد أراوخو إن مارتشينياك "أثّر" في المباراة، وأثار إريك غارسيا شكاوى سابقة من مباريات شارك فيها الحكم البولندي، فيما ذهب بيدري إلى حد الدعوة إلى فتح تحقيق في إدارة مارتشينياك لمباراة الإياب.

    "ليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا لنا مع هذا الحكم، لذا ينبغي على اليويفا النظر في الأمر، لأن هناك أشياء لا أفهمها ومن الصعب شرحها: كل حالات الـ50-50 ذهبت لصالحهم"، قال لاعب الوسط، في ترديدٍ لافت لتعليقات مدربه.

  • FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    تذمّر ونحيب بلا أساس

    وردّ مارشينياك بوصف ادعاءات برشلونة التشهيرية بأنها «سخيفة» — وكان محقاً تماماً.

    بل إن ابن الـ45 عاماً كان قد احتسب لبلوغرانا ركلة جزاء في تلك الليلة المعنية، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) دينيس هيخلر، لأن خطأ هنريك مخيتاريان على لامين يامال كان قد وقع في الواقع خارج المنطقة.

    وكان هيخلر أيضاً المسؤول عن ركلة الجزاء التي احتُسبت لإنتر، وعن كل تذمّر برشلونة ونحيبه الذي لا أساس له بشأن تدخلٍ مشروع تماماً على جيرارد مارتين من دنزل دومفريس في اللقطة التي سبقت هدف إنتر الذي فرض وقتاً إضافياً. غير أن أكبر هفوة في الأمسية كانت فشل جميع الحكام في ملاحظة إينيغو مارتينيز وهو يبصق بشكلٍ مخزٍ على فرانشيسكو أتشيربي بعدما تبادل قلبا الدفاع الكلمات داخل المنطقة قبيل الاستراحة مباشرة.

    وبالطبع، لم تكن أي من تلك الحقائق لتنسجم مع سرديةٍ كانت قد ترسخت قبل المباراة، إذ إن صحيفة سبورت الكتالونية وصفت مارشينياك بأنه «مدريديستا» وله تاريخ في محاباة ريال — وهي تهمة تشهيرية بصراحة من دون أي أساس ملموس، ويبدو أنها استندت حصراً إلى صورةٍ له وهو يقف بجانب حقيبة أدوات زينة مزينة بشعار النادي.

    للأسف، فإن ثقافة السُمّية والارتياب في الكلاسيكو متجذّرة بعمق، ما يعني أن برشلونة، تماماً مثل غريمه الأكثر مكراً، يرى الانحياز أينما ذهب، بينما يغض الطرف في الوقت نفسه عن القرارات الجدلية التي تصب في مصلحته.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما الفائدة من وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)؟

    بعد حادثة بوبيل في كامب نو، سأل فليك، في حيرة: «ما جدوى وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)؟» وللإنصاف، هذا سؤال طرحه كثير من المدربين واللاعبين والمشجعين خلال السنوات القليلة الماضية.

    ومع ذلك، لم تكن لدى فليك أي مشكلة مع استخدام التكنولوجيا قبل ذلك بأربعة أيام فقط، عندما طلب حكم الفيديو المساعد في مباراة الليغا بين برشلونة وأتلتيكو في ملعب ميتروبوليتانو، ماريو ميليرو لوبيز، من الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير مراجعة قراره بطرد جيرارد مارتين بسبب تدخل متهور على تياغو ألمادا.

    وعليه، قرر بوسكيتس فيرير تخفيض البطاقة الحمراء للمدافع إلى بطاقة صفراء - لكن، كما قضت لجنة التحكيم (CTA) لاحقًا، لم يكن ينبغي لحكم الفيديو المساعد أن يتدخل أصلًا، إذ كان يجب أن يبقى القرار الأصلي بطرد مارتين قائمًا.

    وفي سياق سباق لقب الليغا، كان ذلك قرارًا بالغ الضخامة، لأنه مهّد الطريق لفوز برشلونة الذي دفعهم للتقدم بفارق سبع نقاط عن ريال (وأصبح الفارق الآن تسع نقاط) - لكن ذلك لم يمنع منظّري المؤامرة الكتالونيين من استدعاء فريقهم القانوني للتحرك عقب خسارة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتي.

    وكان ذلك مظهرًا سيئًا جدًا لبرشلونة، لأنه لم يؤدِّ إلا إلى تعزيز التصور عن النادي بوصفه سيئ الخسارة للغاية - وهو أمر مؤسف حقًا، إذ إن هناك قلة من الفرق الأكثر استساغة في العالم من منظور كروي بحت.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    إمّا أن تتصرّف أو أن تصمت

    للبداية، هذا نادٍ ذو فلسفة كروية راسخة ومثيرة للإعجاب قائمة على تعاليم يوهان كرويف، ولهذا السبب ظلّت أكاديميته تُخرِّج باستمرار لاعبين يتمتعون بقدرات تقنية استثنائية وفهم مذهل للعبة. ويُحسب لبرشلونة إلى الأبد أنهم لم يخشوا أبداً الدفع بالصغار أيضاً. بل على العكس، فهذا جزء لا يتجزأ من هويتهم، ومصدر فخر في نادٍ يرتبط ارتباطاً وثيقاً للغاية بالقضية الكتالونية.

    وبالطبع، حتى وفقاً لمعايير بارسا المرتفعة بشكل مبالغ فيه، فإن لامين يامال حالة خاصة، موهبة هجومية تشبه ليونيل ميسي بحق، تفعل في الليغا ودوري أبطال أوروبا في سن 18 عاماً ما لم يفعله أحد من قبل. وقد بات واضحاً بالفعل أن الجناح مقدّر له أن يحقق أشياء عظيمة مع كتيبة البلوجرانا المكدّسة بخريجي لا ماسيا.

    لكن هناك شبهة متزايدة بأن هذا الفريق في بارسا يصدّق الضجة التي تُثار حوله — ولهذا السبب هم عرضة جداً لإطلاق نوبات غضب بعد الهزائم المخيبة. ويبدو أن فكرة أنهم قد لا يكونون بعد جيدين بما يكفي للفوز بدوري الأبطال لم تخطر ببالهم.

    تذكّروا، لقد روّج بارسا لنفسه بوصفه أفضل فريق في أوروبا قبل مواجهته مع باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري في أكتوبر الماضي، ليُعاد إلى حجمه بقوة على يد أبطال دوري الأبطال في الموسم الماضي.

    من الواضح أن جودة فريق فليك لا يمكن التشكيك فيها؛ فهم على وشك الفوز بلقب إسباني ثانٍ على التوالي لسبب. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف مستمرة بشأن ذهنيتهم. بطاقة كوبارسي الحمراء أمام أتلتيكو كانت الخامسة لهم في موسمين تحت قيادة فليك، وربما الأكثر إثارة للقلق من قابلية التدمير الذاتي هو ما يلي ذلك من غياب للمراجعة الذاتية.

    يبدو أن بارسا يبحث دائماً عن شخص آخر ليلقي عليه اللوم بدلاً من التركيز على أنفسهم فقط ومحاولة فهم سبب إخفاقهم المتكرر في دوري الأبطال في المواسم الأخيرة (خط فليك المتقدم بشكل مبالغ فيه عاملٌ بالتأكيد).

    لكن الأمر الرائع هو أن البلوجرانا حصلوا على فرصة مجيدة لإظهار للعالم أنهم جيدون بقدر ما يعتقدون، في ملعب ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء. قلب تأخر 2-0 خارج الديار أمام أتلتيكو سيكون مادة للأساطير — وهم مصرّون على أن ذلك ممكن. بل إن فيران توريس وعد حتى بـ«ريمونتادا» بعد الفوز 4-1 في ديربي السبت على إسبانيول.

    ومع ذلك، فقد حان الوقت بالفعل لبارسا كي يثبتوا كلامهم أو يصمتوا. فالحديث الكبير كثيراً ما تَبِعته قصة حزينة. ونتيجة لذلك، فإن صبر المتشددين بدأ ينفد. إنهم يتوقون لرؤية يامال ورفاقه يطلقون بياناً في مدريد — لا أن يقرأوا بياناً آخر من فريقهم القانوني في اليوم التالي.

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة