بعد أقل من 24 ساعة على صافرة النهاية في كامب نو، أصدر برشلونة بيانًا كشف فيه أن «الخدمات القانونية» بالنادي قدّمت شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن حادثة غريبة في منطقة جزاء أتلتيكو في الدقيقة 54 من المباراة.

وجاء في البيان: «بعد استئناف اللعب بصورة صحيحة، التقط لاعب من الفريق المنافس الكرة داخل منطقته دون أن يُحتسب ضده الجزاء الموافق»، وأضاف: «يرى نادي برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب التقصير الجسيم في تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، يمثّل خطأً كبيرًا.

«وعليه، طلب النادي فتح تحقيق، وإتاحة الاطلاع على اتصالات التحكيم، وحيثما ينطبق ذلك، الاعتراف الرسمي بالأخطاء واتخاذ الإجراءات ذات الصلة».

لو انتهى البيان عند هذا الحد لكان الأمر شيئًا، إذ كان لدى برشلونة ما يبرّر شكواه، بالنظر إلى أن خوان موسو بدا وكأنه نفّذ بالفعل ركلة مرمى لأتلتيكو قبل أن يضع مارك بوبيل يده على الكرة قبل استئناف اللعب بنفسه. لكن المشكلة أن برشلونة لم يكن قد انتهى بعد.

في الفقرة الأخيرة من بيانهم، زعم البلاؤغرانا أن «هذه ليست المرة الأولى في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا التي تؤثر فيها قرارات تحكيمية غير مفهومة سلبًا على الفريق، بما يخلق معيارًا مزدوجًا واضحًا ويحول دون المنافسة مع أندية أخرى على أرضية لعب متكافئة».