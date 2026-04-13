للبداية، هذا نادٍ ذو فلسفة كروية راسخة ومثيرة للإعجاب قائمة على تعاليم يوهان كرويف، ولهذا السبب ظلّت أكاديميته تُخرِّج باستمرار لاعبين يتمتعون بقدرات تقنية استثنائية وفهم مذهل للعبة. ويُحسب لبرشلونة إلى الأبد أنهم لم يخشوا أبداً الدفع بالصغار أيضاً. بل على العكس، فهذا جزء لا يتجزأ من هويتهم، ومصدر فخر في نادٍ يرتبط ارتباطاً وثيقاً للغاية بالقضية الكتالونية.
وبالطبع، حتى وفقاً لمعايير بارسا المرتفعة بشكل مبالغ فيه، فإن لامين يامال حالة خاصة، موهبة هجومية تشبه ليونيل ميسي بحق، تفعل في الليغا ودوري أبطال أوروبا في سن 18 عاماً ما لم يفعله أحد من قبل. وقد بات واضحاً بالفعل أن الجناح مقدّر له أن يحقق أشياء عظيمة مع كتيبة البلوجرانا المكدّسة بخريجي لا ماسيا.
لكن هناك شبهة متزايدة بأن هذا الفريق في بارسا يصدّق الضجة التي تُثار حوله — ولهذا السبب هم عرضة جداً لإطلاق نوبات غضب بعد الهزائم المخيبة. ويبدو أن فكرة أنهم قد لا يكونون بعد جيدين بما يكفي للفوز بدوري الأبطال لم تخطر ببالهم.
تذكّروا، لقد روّج بارسا لنفسه بوصفه أفضل فريق في أوروبا قبل مواجهته مع باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري في أكتوبر الماضي، ليُعاد إلى حجمه بقوة على يد أبطال دوري الأبطال في الموسم الماضي.
من الواضح أن جودة فريق فليك لا يمكن التشكيك فيها؛ فهم على وشك الفوز بلقب إسباني ثانٍ على التوالي لسبب. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف مستمرة بشأن ذهنيتهم. بطاقة كوبارسي الحمراء أمام أتلتيكو كانت الخامسة لهم في موسمين تحت قيادة فليك، وربما الأكثر إثارة للقلق من قابلية التدمير الذاتي هو ما يلي ذلك من غياب للمراجعة الذاتية.
يبدو أن بارسا يبحث دائماً عن شخص آخر ليلقي عليه اللوم بدلاً من التركيز على أنفسهم فقط ومحاولة فهم سبب إخفاقهم المتكرر في دوري الأبطال في المواسم الأخيرة (خط فليك المتقدم بشكل مبالغ فيه عاملٌ بالتأكيد).
لكن الأمر الرائع هو أن البلوجرانا حصلوا على فرصة مجيدة لإظهار للعالم أنهم جيدون بقدر ما يعتقدون، في ملعب ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء. قلب تأخر 2-0 خارج الديار أمام أتلتيكو سيكون مادة للأساطير — وهم مصرّون على أن ذلك ممكن. بل إن فيران توريس وعد حتى بـ«ريمونتادا» بعد الفوز 4-1 في ديربي السبت على إسبانيول.
ومع ذلك، فقد حان الوقت بالفعل لبارسا كي يثبتوا كلامهم أو يصمتوا. فالحديث الكبير كثيراً ما تَبِعته قصة حزينة. ونتيجة لذلك، فإن صبر المتشددين بدأ ينفد. إنهم يتوقون لرؤية يامال ورفاقه يطلقون بياناً في مدريد — لا أن يقرأوا بياناً آخر من فريقهم القانوني في اليوم التالي.