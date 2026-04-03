"على النجوم الخروج من غرفة الملابس" - كابتن فريق ريكسهام دومينيك هايم يتحدث عن الانشغال المحتمل بكاميرات التصوير الوثائقي في سعي الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

أمام هايم الكثير ليقدمه خلال الأسابيع المقبلة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وقد تحدث لصحيفة «ديلي ريكورد» عن الطريقة التي سار بها هو وريكسهام في السعي وراء أحلامهم الجماعية: «ربما بشكل لا شعوري. لقد حاولت تجاهل الكثير من ذلك.

"بصفتي قائد الفريق أيضًا، هناك الكثير من الضجة، ودائمًا ما يحدث شيء ما في ريكسهام. إنها هوليوود، لكن لدينا عمل نقوم به، فنحن لاعبو كرة قدم محترفون.

"ويأتي الوقت الذي يجب أن تخرج فيه الكاميرات ويجب أن يغادر المشاهير غرفة الملابس. لذا، هناك الكثير من الأمور المرتبطة بريكسهام، لكننا محترفون ولدينا عمل نقوم به. لم يتحدث الملاك عن كأس العالم، على الإطلاق. نحن نركز على شيء واحد. سيكون ذلك رائعًا بالنسبة لي وللنادي، لكننا نركز على مباراة واحدة في كل مرة."

وأضاف هايم، في الوقت الذي يتطلع فيه ريكسهام إلى تحقيق صعود رابع على التوالي ليحطم الرقم القياسي: "لدينا ما نكافح من أجله – بقيت سبع مباريات مهمة ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى المباريات الفاصلة. الوصول إلى كأس العالم والدوري الإنجليزي الممتاز سيكون على الأرجح قمة النجاح.

"بالتأكيد، هناك الكثير من العمل الشاق والتقلبات في المستقبل. لذا، لن أتحمس كثيرًا، لكن من نافلة القول أن هذا هو الحلم. أود أن أعتقد أن لا شيء سيثير قلقى. لن أعرف حتى أصل إلى هناك، لكن هذه هي المباريات التي ترغب في خوضها. أحاول أن أفكر فيما كان سيخطر ببال طفلي البالغ من العمر 10 أو 11 عامًا عند اللعب على المسرح الوطني، بعد أن خضت للتو أول مباراة لي مع المنتخب الأول. سأترك الأمر يستقر في ذهني".