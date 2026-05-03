بدلاً من زيها المعتاد، قضت حارسة المرمى كامل مدة المباراة التي استمرت 90 دقيقة بعد ظهر يوم الأحد مرتدية قميص تدريب أصفر فاتح. والسبب: يبدو أن نادي بايرن قد نسي إحضار قميص حارس مرمى إلى ملعب كامب نو يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المتعلقة بالألوان.
برشلونة يعير قميصًا لحارسة بايرن ميونخ.. موقف غريب في قمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!
"كانت قد أحضرت قميصًا بلون غير مسموح به — حيث كان شبيهًا جدًّا بلون قميص حارس مرمى برشلونة أو قميص الحكم"، أوضحت المعلقة في قناة ZDF كلوديا نيومان.
وفي النهاية، دخلت محمودوفيتش الملعب مرتدية قميصًا قدمه نادي برشلونة، طُبع عليه اسمها ورقمها في اللحظة الأخيرة.
يبدو هذا الاختيار غريباً لأن شورت وجوارب ماهموتوفيتش كانت برتقالية اللون، لذا فإن قميصاً برتقالياً لم يكن ليتعارض مع الزي الأبيض الذي يغلب عليه اللون الأبيض لزميلاتها في الفريق، أو زي برشلونة باللونين الأحمر الداكن والأزرق الداكن، أو قميص الحكم باللون الأزرق الفاتح.
وارتدى طاقم الحكم اللون الأزرق الفاتح، بينما ارتدى حارس مرمى برشلونة اللون الأخضر. وتشير إحدى النظريات إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعترض على اللمسات البرتقالية على خطوط أكمام قميص بايرن وأرقام القمصان.
- AFP
توجه فريق بايرن إلى برشلونة وهو يحدوه الأمل بعد تعادله 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي. لكن مأهموتوفيتش استقبلت هدفاً مبكراً، حيث سجلت سلمى بارالويلو هدف التقدم للمضيفات في الدقيقة 13. وردت لاعبات بايرن على الفور، حيث أدركت ليندا دالمان التعادل في الدقيقة 17.
لكن برشلونة استعاد التقدم عن طريق النجمة أليكسيا بوتياس في الدقيقة 22، واستمرت هذه الميزة الضئيلة حتى نهاية الشوط الأول. وعززت إيوا باجور النتيجة في الدقيقة 55، وأكملت بوتياس التسجيل بهدف برشلونة الرابع بعد ثلاث دقائق، وانتهت المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليصل برشلونة إلى النهائي السادس على التوالي في دوري أبطال أوروبا للسيدات.
في 23 مايو في أوسلو، سيواجه برشلونة أولمبيك ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا. وصل ليون إلى المباراة الحاسمة بعد فوزه 3-1 في مباراة الإياب على أرسنال يوم السبت، وهو نتيجة قادتها اللاعبة الدولية الألمانية جولي براند بهدف وتمريرة حاسمة.