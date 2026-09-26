على الغشاش تجرع الدواء.. أسطورة يونايتد يسخر من معاناة مانشستر سيتي!

وأضاف كين أن الفريق يجب أن يواجه العواقب الآن. وقال كين: "أياً كان ما فازوا به على مدار السنوات الأخيرة، فإنهم يستحقون العقاب. من الصعب تحديد أين نبدأ وأين ننتهي في هذا الأمر، لكنهم كانوا يغشّون. لقد ثبتت إدانتهم بذلك وعليهم أن يتحمّلوا العقاب الآن. كان من المفاجئ أن تثبت إدانتهم في هذا العدد الكبير من التهم".

وردّد إيان رايت المشاعر ذاتها، متسائلاً عن التأثير على الفرق المنافسة. وقال رايت: "يجب أن يُعاقبوا على ذلك. ربما تمكّنوا من عيش تلك الذكريات وكل تلك الأوقات الرائعة معاً، لكن عندما تنظر إلى الفرق التي كانت تلاحقهم وتفعل الأمور بشكل صحيح، فإن ذلك ليس عادلاً. ماذا سلبنا من ليفربول ومن إرث كلوب، ومن ذلك الفريق؟ ماذا كان بإمكانهم أن يعيشوه؟ لقد غشّوا لتحقيق ذلك، ولاعبون آخرون حُرِموا من ذلك".