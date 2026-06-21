عكس دوكو .. نجم النرويج يحضر ولادة طفله "أونلاين"

في مقطع فيديو نشره حساب الاتحاد النرويجي لكرة القدم، هنأ جميع زملائه في الفريق ليو أوستيجارد، اللاعب السابق في رين ونابولي وشريكته، أورورا إيدمان، بمناسبة ولادة طفلهما.

وقال الأب الجديد: «كانت تجربة رائعة، لم أقل الكثير، كان عليّ فقط أن أكون بجانبها. أنا فخور جدًّا، إنه أمر لا يُصدق».







