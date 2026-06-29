AFP
عكس تصريحاته السابقة.. كاسياس يرد على تولي مورينيو لتدريب ريال مدريد!
كاسياس يبدي رد فعل متزنًا بشأن عودته
تحدث كاسياس علنًا للمرة الأولى منذ تعيين مورينيو مدربًا رئيسيًّا جديدًا للنادي. وعلى الرغم من التاريخ المعروف جيدًا والمليء بالمرارة في كثير من الأحيان بين الشخصيتين، اختار كاسياس، القائد السابق لريال مدريد، اتباع نهج دبلوماسي عندما سُئل عن عودة «الاسبيشيال وان» للمرة الثانية.
وفي حديثه إلى قناة DAZN، قال: «حسنًا. جيد. لقد قرر النادي أن جوزيه يجب أن يأتي إلى ريال مدريد، ونتمنى له كل التوفيق. لنأمل أن يحقق نتائج جيدة، وهو ما سيكون في صالح ريال مدريد».
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تاريخ من الخلافات في ملعب برنابيو
كانت العلاقة بين كاسياس ومورينيو خلال الفترة الأولى التي قضاها المدرب في العاصمة الإسبانية بين عامي 2010 و2013 متوترة بشكل معروف.
وجاءت إحدى اللحظات الحاسمة في تلك الفترة عندما استبعد مورينيو بشكل مثير أسطورة النادي لصالح دييجو لوبيز، وهي خطوة أدت إلى انقسام جماهير النادي وشكلت بداية النهاية لمسيرة كاسياس مع النادي.
وفي معرض حديثه عن تلك الفترة، اعترف كاسياس سابقًا قائلاً: «كانت تلك أصعب فترة في مسيرتي لأنني كنت القائد. كان عليّ التحدث إليه باستمرار، والتعامل مع العديد من المشكلات، وفي النهاية، ما بدأ كزواج جميل، مليء بالحب والمودة، تحول إلى طلاق تام مع مرور الوقت».
الشكوك التي كانت قد أثيرت سابقًا بشأن هذا التعيين
قبل الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة، كان كاسياس قد أعرب عن تحفظاته بشأن احتمال عودة مورينيو إلى النادي الذي شهد العديد من الخلافات بينهما.
كما أبدى الحارس الأسطوري دعمه العلني لحملة إنريكي ريكيلمي الرئاسية خلال الانتخابات الأخيرة للنادي، في إشارة إلى رغبته في اتخاذ اتجاه مختلف للفريق.
ومع ذلك، الآن بعد إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز ونجاحه في استقطاب مورينيو للعودة إلى مدريد، يبدو أن كاسياس قد وضع خلافاته الشخصية جانباً من أجل مصلحة النادي. وتشير تمنياته الصريحة والمهنية إلى رغبته في تجاوز «الانفصال» الذي وصفه سابقاً.
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موعد الزيارة الرسمية لمورينيو
تتسارع وتيرة استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد رسميًا، حيث يضع النادي اللمسات الأخيرة على جدوله الصيفي تحت قيادة مورينيو، الذي قطع فترة عمله الثانية مع بنفيكا ليعود إلى العاصمة الإسبانية.
ومن المقرر أن يتولى المدرب البرتغالي مقاليد الأمور في فالديبيباس يوم 13 يوليو، ليعلن بذلك بداية عهد جديد في ملعب سانتياجو برنابيو.