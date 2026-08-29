عقوبة ديابي وصفقتي دوان ومحرز .. الاتحاد يستعد لحل أزمته المالية بـ"نقلة نوعية" خلال أسبوع!

لم تنته ليلة الاتحاد عند صافرة الحكم فيصل البلوي، فإن ما شهدته مباراة الفتح، تكفي لأن تظل مادة للحديث خلال الساعات المُقبلة، بالتزامن مع أزمة موسى ديابي، واقتراب العميد من حسم صفقة جديدة، من أجل اكتمال الصفوف قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.
مباراة كروية مثيرة، انتهت بالتعادل السلبي على ملعب تمويل الأولى بالإحساء، كان البطل الأول فيها هو حارس الفتح، أدريان شيمبر، بينما عانى الاتحاد من الافتقار إلى اللمسة الأخيرة.
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