عقوبة مغلظة .. الآسيوي يحرم الهلال والغرافة من كريسينسيو سامرفيل وإسماعيل بن ناصر بعد واقعة الطرد

في 15 من سبتمبر الماضي، حل الغرافة ضيفًا على الهلال، بملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

وفي الدقيقة 33 من عمر المباراة، اشتبك سامرفيل مع لاعب الفريق القطري عبدالرحمن فايز دون كرة، في واقعة انفعل بها الأول بدرجة كبيرة حتى دفع الثاني بقوة خارج الملعب.

هنا تدخل جناح الغرافة إسماعيل بن ناصر وقام بسحب سامرفيل من شعره، لتبدأ حدة الاشتباكات تتصاعد، ويزداد أطرافها من لاعبين داخل الملعب ومن هم على مقاعد البدلاء.

وانتهت تلك الاشتباكات بإشهار حكم المباراة للكروت الحمراء في وجه كل من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر.



