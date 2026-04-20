الإيقاف ممتد للنسخة المقبلة .. عقوبة الاتحاد الآسيوي لنجم الأهلي تعكر أجواء التأهل لنهائي دوري الأبطال

التقى الأهلي في هذا الدور مع جوهور دار التعظيم الماليزي، في لقاء حسمه الراقي لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد.

وشهدت الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه علي مجرشي؛ ظهير أيمن الأهلي، على خلفية تدخله العنيف على لاعب الخصم البرازيلي جايرو دا سيلفا.

مجرشي قام بتصرف متهور للغاية؛ كاد أن يودي بحياة البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور دار التعظيم.

وحاول مجرشي لعب كرة خلفية؛ ولكنه ضرب رأس جايرو بدلًا من ذلك - دون قصد بالطبع -، ليسقط الأخير في مشهد مُرعب للغاية.

نجوم الفريق الماليزي أخذوا في "الصراخ"، من أجل دخول طاقم الإسعاف سريعًا؛ حيث يبدو أن النجم البرازيلي قام بـ"ابتلاع لسانه"، مع تعرضه للإغماء.

وبعد أكثر من 5 دقائق؛ تم إخراج جايرو من أرضية الملعب عبر "النقالة الطبية"، مع وضع الأكسجين له.

ونتيجة لهذا التصرف المتهور؛ قام المخادمة بإشهار "الكارت الأحمر المباشر" في وجه مجرشي، ليكمل الأهلي المباراة "ناقص العدد".



