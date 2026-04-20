أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات ضد الأهلي السعودي، على خلفية أحداث ربع نهائي دوري أبطال النخبة 2025-2026.
الإيقاف ممتد للنسخة المقبلة .. عقوبة الاتحاد الآسيوي لنجم الأهلي تعكر أجواء التأهل لنهائي دوري الأبطال
ماذا حدث في ربع النهائي؟
التقى الأهلي في هذا الدور مع جوهور دار التعظيم الماليزي، في لقاء حسمه الراقي لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد.
وشهدت الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه علي مجرشي؛ ظهير أيمن الأهلي، على خلفية تدخله العنيف على لاعب الخصم البرازيلي جايرو دا سيلفا.
مجرشي قام بتصرف متهور للغاية؛ كاد أن يودي بحياة البرازيلي جايرو دا سيلفا، مهاجم جوهور دار التعظيم.
وحاول مجرشي لعب كرة خلفية؛ ولكنه ضرب رأس جايرو بدلًا من ذلك - دون قصد بالطبع -، ليسقط الأخير في مشهد مُرعب للغاية.
نجوم الفريق الماليزي أخذوا في "الصراخ"، من أجل دخول طاقم الإسعاف سريعًا؛ حيث يبدو أن النجم البرازيلي قام بـ"ابتلاع لسانه"، مع تعرضه للإغماء.
وبعد أكثر من 5 دقائق؛ تم إخراج جايرو من أرضية الملعب عبر "النقالة الطبية"، مع وضع الأكسجين له.
ونتيجة لهذا التصرف المتهور؛ قام المخادمة بإشهار "الكارت الأحمر المباشر" في وجه مجرشي، ليكمل الأهلي المباراة "ناقص العدد".
غرامة وإيقاف
لجنة الانضباط الآسيوي قررت تغريم الأهلي 33.7 ألف ريال (7 آلاف دولار)، على خلفية تأخر نزول الفريق للملعب في الشوط الثاني من مواجهة جوهور، بجانب سوء السلوك بحصول ستة من أفراده على عقوبات انضباطية.
فيما تقرر إيقاف علي مجرشي ثلاث مباريات، على إثر طرده، شاملة الإيقاف التلقائي للطرد، بجانب غرامة ألفين دولار، على إثر اللعب العنيف.
هل تُرحل عقوبة علي مجرشي؟
ظهير الأهلي غاب بالفعل عن مواجهة نصف النهائي أمام فيسيل كوبي، أمس الإثنين، كإيقاف تلقائي بعد الطرد أمام جوهور دار التعظيم.
ومع تأهل الراقي للنهائي بالفوز أمام فيسيل كوبي، وبموجب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، فمن المقرر أن يغيب مجرشي كذلك عن النهائي، المقرر له 25 من أبريل الجاري.
من جانبه، أوضح خبير اللوائح بدر بالعبيد أن عقوبة إيقاف مجرشي، المتبقي منها مباراة واحدة في ظل الوصول لنهائي النسخة الحالية، سيتم ترحيلها للنسخة المقبلة .. ما يعني أن اللاعب سيغيب عن المباراة الأولى للأهلي في مرحلة الدوري 2026-2027.
الأهلي إلى النهائي القاري
حقق الراقي يوم الإثنين، الفوز أمام فيسيل كوبي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف نهائي النخبة الآسيوية، ليعبر إلى النهائي.
الفريق الياباني تقدم أولًا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بهدف يوشينوري موتو، فيما كانت عودة الأهلي بفضل ثنائية ويندرسون جالينو وإيفان توني في الدقيقتين 62 و70 من عمر المباراة.
الآن كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله تنتظر في النهائي، الفائز من لقاء الغد بين شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني.
هذا التأهل هو الثاني على التوالي للأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان قد توج باللقب لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي (2024-2025).
نجاح الأهلي هذا حفظ ماء الكرة السعودية، بعدما ودع الهلال البطولة القارية من دور الـ16 بالهزيمة أمام السد القطري في الركلات الترجيح (2-4)، فيما أُقصي الاتحاد بالهزيمة أمام ماتشيدا الياباني في ربع النهائي (0-1).
