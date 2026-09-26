خيانة جوارديولا غير مستبعدة .. أرتيتا هو المستفيد الأكبر من إنجازات مانشستر سيتي وتدميرها في نفس الوقت!

وبغض النظر عن عدم حصول أرتيتا على أي ألقاب جديدة لو حدثت فكرة التجريد، إلا أن المدرب الإسباني سيحصل على الكثير من المميزات لو نظرنا إلى العقوبات المتوقعة بشكل عام.
وفقًا لما أكده موقع "ذا أثلتيك" عبر الصحفي ديفيد أورنستين، مساء أمس، الجمعة، فإن هناك مجموعة من أندية الدوري الإنجليزي، قررت الاجتماع بشكل عاجل بعد إدانة مانشستر سيتي بقضية المخالفات المذكورة، وذلك لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة.
سيتي سيقوم بالاستئناف، ولكن فكرة القبول بشكل كامل وفقًا للمؤشرات الحالية تبدو ضعيفة للغاية، ولذلك دعونا نستعرض العقوبات المحتملة :
تجريد من البطولات المحلية - خصم النقاط من الموسم الحالي - غرامة مالية - احتمالية الهبوط والاستبعاد التام من الدوري الإنجليزي- عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين - التعويضات المالية للمنافسين.
وبالحديث عن الوضع الحالي في البريميرليج، سنجد أن هذه الأنباء تأتي بمثابة الموسيقى على مسامع عشاق آرسنال، لأن مانشستر سيتي هو المنافس الأشرس للعملاق اللندني، في ظل تعثرات ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وابتعادهم عن المنافسة.
العقوبات المذكورة ستؤثر بشكل واضح على المنافسة، وستضع آرسنال بمثابة الطرف الأكثر استفادة على الإطلاق، ليس بسبب انتزاع أي ألقاب تخص الماضي، بل بإضافة المزيد منها في المستقبل، وذلك للأضرار الناتجة من خصم النقاط أو الهبوط أو الطرد التام من الدوري الإنجليزي، وحتى المنع من تسجيل اللاعبين.
وهناك عقوبة أخرى محتملة سيستفيد منها أرتيتا بشكل مباشر، وهي التعويضات المالية المطلوبة من آرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، باعتبارهم المنافسين المباشرين لسيتي على التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري في تلك الفترة، واحتلال الفريق لأي مراكز متقدمة عنهم في المواسم المعنية يمنحهم أحقية التعويض المالي.
ولو حصل آرسنال على تعويضات، قد يساهم ذلك في زيادة ميزانية الانتقالات ومنح النادي فرصة الاستثمار بضم المزيد من المواهب واللاعبين الكبار، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمدفعجية عمومًا مع حدوث العكس مع منافسه المباشر.