قد لا يُفلت هذه المرة .. عقوبات الانضباط "المتوقعة" ضد إيفان توني بعد اشتباكه مع كينيونيس!

وفي هذا السياق، أكد المحامي التونسي علي عباس، عبر صحيفة "الرياضية"، بأن العقوبات في انتظار إيفان توني وخوليان كينيونيس، على خلفية اشتباكهما في أمسية الجمعة.
وأضاف عباس، أن ظهور لقطة اشتباك توني وكينيونيس عبر الناقل الرسمي، يتم اعتمادها كدليل في القضية، وحتى لو لم يتم إقصاء اللاعبين وطردهما من قِبل حكم المباراة، أما إذا لم يتم نقل الاشتباك عبر الناقل الرسمي، فلا يتم اعتمادها.
ونوّه المحامي الدولي بأن لجنة الانضباط إذا شاهدت الفيديو وتأكدت من وجود اعتداء من قِبل اللاعبين، فمن المؤكد أن يتم تطبيق المادة 2/2/48، التي تنص على وجوب الإيقاف مباراتين وغرامة قدرها 20 ألف ريال.
واستشهد عباس أيضًا بالمادة 1/98، التي تمنح لجنة الانضباط حق توقيع عقوبات على المخالفات التي لم ينتبه لها أحد مسؤولي المباراة.
ومن جانبه، أيّد المستشار القانوني رياض الزهراني، وجوب توقيع عقوبة حول أحداث الاشتباك، رغم أن الواقعة يمكن أن تستحق فرض المادة 2/3 التي تقضي بالإيقاف لأربع مباريات، نتيجة البص أو الاعتداء على لاعب الفريق المنافس، مع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.