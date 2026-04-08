Goal.com
مباشر
Santos v Corinthians - Brasileirao 2026
معتز الجمال

ترجمه

عقد نيمار يشعل دعوات لاستقالة رئيس سانتوس مع تصنيف دين بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني لصالح نجم البرازيل بأنه غير قانوني

يواجه رئيس سانتوس مارسيلو تيشيرا ضغوطاً شديدة للاستقالة عقب اتهامات مدوية من مدعٍ عام. تتمحور القضية حول دين بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مستحق لنيمار، صيغ ضمن عقد يزعم منتقدون أنه يُستخدم كدرع سياسي شخصي. ومع رهن أكاديمية الناشئين الشهيرة للنادي كضمان، أثار ذلك أزمة كبرى بشأن مستقبلها.

  • جذور أزمة الديون البالغة 18 مليون جنيه إسترليني

    وجد نادي سانتوس نفسه غارقاً في معركة قانونية بشأن تسوية بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مستحقة لشركة NR Sports، شركة حقوق الصورة التي يديرها والد نيمار. وقد قدّم المدعي العام وعضو سانتوس إيفان لودوفيتشي طلباً رسمياً لعزل تيشيرا بعد اكتشاف ملحق عقد موقّع في 30 ديسمبر. ويجادل بأن الاتفاق غير قانوني لأنه يخلق عائقاً مالياً غير عادل يثقل كاهل النادي بشكل غير متناسب إذا حدث تغيير في القيادة، في مخالفة مباشرة للأنظمة الداخلية الحاكمة.

  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    مزاعم بتوفير حماية سياسية غير قانونية

    يتمحور جوهر الطعن القانوني حول آلية مثيرة للجدل للاستحقاق المبكر. فإذا فشل تيشيرا في ضمان إعادة انتخابه في نهاية هذا العام، أو إذا قرر سانتوس الانتقال إلى هيكل ملكية مؤسسية، فإن الدائنين — الشركة التي تديرها عائلة نيمار — يمكنهم المطالبة بالسداد الفوري نقدًا. وإدانةً لهذا الشرط، قال المدعي العام: «حتى في دستور جنوب السودان لا يشترط رئيسٌ تجديدَ عقدٍ على إعادة انتخابه هو نفسه. هل يمكنك أن تتخيل لو أن رئيس بلدية مدينتك فعل ذلك؟ لكان السجن فورًا. فمن خلال ربط التزام مالي بعشرات الملايين من الريالات بنتيجة انتخابات داخلية، تصرف الرئيس بإساءة واضحة للسلطة، مستخدمًا صلاحية النادي في التعاقد لخلق درع سياسي شخصي».

  • ساحة تدريب تُستخدم كضمان

    إضافةً إلى مخاوف المشجعين، عرض النادي مركز التدريب التاريخي «مينينوس دا فيلا» كضمان قانوني لجدول سداد قاسٍ، يفرض أقساطًا شهرية سريعة بدءًا من يناير/كانون الثاني 2026. ويصرّ المدعي العام على أن هذا الرهن باطل بالكامل لأن المجلس التداولي للنادي لم تتم استشارته قط. وعلى الرغم من هذه الإشارات التحذيرية الصارخة وارتفاع إجمالي ديون النادي إلى رقم مذهل بلغ 146 مليون جنيه إسترليني، صوّت مجلس الإدارة مؤخرًا للموافقة على الحسابات المالية لعام 2025 بـ109 أصوات مؤيدة. وقد طالب لودوفيتش بإلغاء هذه الموافقة بالكامل، محذرًا من أنها تعرّض الأكاديمية لمخاطر مصادرة شديدة.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ما التالي بالنسبة للعمالقة البرازيليين؟

    بالنظر إلى المستقبل، يتعيّن على اللجنة الداخلية أن تقرر على وجه السرعة ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا رسميًا في هذه المخالفات القانونية الجسيمة. ومع تصاعد الالتزامات قصيرة الأجل وتهديد دفعة واحدة فائتة بتفعيل بند التعجيل، فإن هذه المعركة الشرسة في قاعة مجلس الإدارة حول أهم عقارات النادي وأكثرها قيمة ستهيمن بلا شك على الدورة الانتخابية المقبلة. ووفقًا لـESPN، يعتزم لودوفيتش الترشح في الانتخابات.

الدوري البرازيلي
سانتوس إف سي crest
SAN
أتليتيكو مينيرو crest
أتليتيكو مينيرو
CAM