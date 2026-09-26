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عقد معلن وآخر سري .. مانشيني يتورط في فضيحة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
روبرتو مانشيني
الدوري الإنجليزي الممتاز

من بين المخالفات التي أُدين بها النادي الإنجليزي، تلك المتعلقة بعقد المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا.

يظهر أيضًا اسم روبرتو مانشيني ضمن المخالفات المنسوبة إلى مانشستر سيتي.

فقد أُدين النادي الإنجليزي بـ114 تهمة من أصل 115 تهمة وجّهها له الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن مخالفات مالية بحسب "أتلتيك"، وينتظر الآن معرفة العقوبة التي قد تتراوح بحسب لوائح البريميرليج ما بين غرامة مالية وخصم نقاط من الترتيب، أو حتى احتمال الطرد من البطولة. وسيتقدّم سيتي على أي حال بطعن.


ومن بين المخالفات المنسوبة إليه، كما تشير لاجازيتا ديللو سبورت، هناك أيضًا تلك المتعلقة بـعقد مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي حاليًا من جديد، والذي كان مدربًا لنادي مانشستر في الفترة من 2009 إلى 2013؛ إذ تتضمن الاتهامات، التي نفاها دائمًا كل من النادي والمدرب، سلسلة من المدفوعات غير المعلنة وعقدًا مزدوجًا كان من شأنه أن يسمح فعليًا بمضاعفة الراتب.

  • العقد المزدوج

    وفقًا للاتهامات، فإن مانشيني كان لديه عقدين مع مانشستر سيتي.

    الأول هو العقد الرسمي، الذي بموجبه كان النادي يضمن له راتبًا أساسيًا يعادل بسعر الصرف الحالي 1.69 مليون يورو صافية في الموسم.

    أما الثاني فكان عقدًا إضافيًا مع الجزيرة، وهو نادٍ من أبو ظبي يملكه الشيخ منصور: وكان راتب مانشيني في هذا العقد الثاني يعادل 2.03 مليون يورو بسعر الصرف الحالي، مقابل عمل استشاري بالحد الأدنى كان يتضمن عمليًا أربعة أيام عمل في السنة، بحسب ما تشير إليه صحيفة "لا جازيتا".

    ودائمًا وفقًا للاتهامات، فإن شركة إيطالية مرتبطة بمانشيني ("Italy International Services") كانت تصدر فواتير مقابل العمل الاستشاري كل ثلاثة أشهر إلى مانشستر سيتي، الذي كان بعد ذلك يحول الأموال من مجموعة أبو ظبي المتحدة، التي كانت بدورها تحولها إلى الجزيرة، الذي كان عندئذٍ يدفع لمانشيني.

    وبحسب الاتهامات، فإن هذه الحيلة كانت قد ابتُكرت للالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي (اليويفا) وقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتهم سيتي بعدم الإفصاح عن الأرقام الدقيقة للمبلغ المدفوع للمدرب.

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  • المدفوعات الإضافية والرعايات المُضخَّمة

    يُعتبر مانشستر سيتي مذنبًا بارتكاب مجموعة واسعة من المخالفات، لكن العقد المزدوج الخاص بمانشيني - كما تشير لا جازيتا - يُجسّد الطرق التي يُقال إن النادي الإنجليزي استخدم بها هذه المدفوعات الإضافية للاعبين والمدربين، إلى جانب صفقات رعاية مُضخّمة من شركات صورية، للالتفاف على قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز، لينفق بذلك كما يشاء في محاولة للوصول سريعًا إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.

    مع وجود مانشيني على مقاعد البدلاء، حقق سيتي في ثلاث سنوات ونصف لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2011/12 (وهو الأول الذي يفوز به النادي منذ عام 1968)، وكأس الاتحاد الإنجليزي 2011، ودرع المجتمع 2011.

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