عقد مانشستر يونايتد بالفعل اجتماعًا مع وكيل برونو غيمارايس، مع ظهور الحقائق حول اهتمامه بالانتقال إلى نيوكاسل

ومن المثير للاهتمام أن غيمارايس ليس اللاعب الوحيد في نيوكاسل الذي يجري النظر في ضمه حالياً إلى أولد ترافورد. فمانشستر يونايتد يراقب عن كثب أيضاً اللاعب الدولي الإيطالي ساندرو تونالي، الذي قد يغريه الانتقال بعيداً عن تاينسايد إذا استمرت نتائج «المغاريب» في التراجع. وتشير التقارير إلى أن تونالي يطمح للعب في المسابقات الأوروبية، وهو أمر يبدو مستبعداً بشكل متزايد في ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم. يحتل نيوكاسل حالياً المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق كبير عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. ولم تساعد الهزيمة القاسية 7-2 على يد برشلونة في دوري أبطال أوروبا في تحسين وضع الفريق، وهو نتيجة أثارت تساؤلات حول المشروع طويل الأمد في شمال شرق إنجلترا. إذا فشل نيوكاسل في التأهل إلى الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا، فقد يجد الشياطين الحمر أنفسهم في وضع يسمح لهم بجذب غيمارايس أو تونالي إلى مانشستر.