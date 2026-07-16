بعيدًا عن العاطفة: شروط الإدارة في عقد يايسله تحمي الأهلي من أزمة مُقبلة .. وتحذير من سيناريو محرز!

لا يزال ملف عقد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، يشهد - كعادته - الكثير من الجدل، في كل مرة، تعتزم فيها الإدارة تمديد فترة استمراره، في ظل الأحاديث المستمرة حول عروض قادمة من أوروبا، من أجل الظفر بتوقيعه.

يايسله قاد الأهلي لإنجازات لم يشهدها تاريخ الراقي، حيث توّج بلقبين متتاليين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمن للفريق مكانًا في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2029.

ولكن، مع كل تفاوض جديد بشأن تمديد فترة يايسله، نشهد حالة من الجدل، بين "اشتراطات" المدرب الألماني، والذي حظي بدعم كامل من الإدارة والجماهير خلال الفترة الماضية.