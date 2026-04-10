وبناءً على ذلك، فقد سارت المحادثات الأخيرة بين جانب شلوتربيك والمدير العام لارس ريكن وكذلك المدير الرياضي أولي بوك بشكل إيجابي، ما أسفر عن نتيجة مُرضية للطرفين.

ووفقًا لما يُتداول، تبيّن في الآونة الأخيرة أن مطالبة شلوتربيك بشرطٍ جزائي للخروج كانت نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات. وذكرت kicker أن اللاعب الدولي ضمن في عقده الجديد خيار مغادرة النادي في حال تلقّي عرض يتراوح بين 50 و60 مليون يورو. وقد تم الإبلاغ عن مبلغ ضمن هذا النطاق في الفترة الأخيرة بشكل متوافق.

غير أن الشرط الجزائي ينطبق فقط على عدد قليل من الأندية، ما يمنح شلوتربيك فرصة لأن يوصي بنفسه بالفعل، من خلال عروض قوية في كأس العالم، للحصول على انتقال إلى نادٍ من الطراز الأول. وبذلك بات لدى دورتموند قدر من اليقين في التخطيط مفاده أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لن يتمكن من مغادرة دورتموند بعد الموسم المقبل دون مقابل. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، كان من الممكن أيضًا تصور الانفصال الفوري.