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علي رفعت

عقد ألماس 50 قيراطًا وسيصلان للطفل السابع.. رونالدو وجورجينا يكشفان كواليس الزفاف ويؤكدان: سنقيم حفلًا أكبر بكثير!

كريستيانو رونالدو
النصر

أسطورة الكرة وشريكته يوثقان عقد قرانهما في ذكرى لقائهما العاشرة بحفل عائلي دافئ ومباركة دينية خاصة وسط تفاصيل لافتة عن إطلالة العروس وتطلعاتهما المستقبلية.

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بزواجهما رسميًا في أجواء عائلية دافئة قبل أيام لكن التفاصيل ظلت غير معروفة بشكل كامل حتى اليوم.

حيث نشرت مجلة "فوج" تفاصيل الزفاف وتصريحات خاصة من كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز كشفت عن كواليس الحفل والكثير عن مستقبل الثنائي.

واقتصرت المراسم على حضور أبنائهما فقط داخل غرفة المعيشة في قصرهما الصيفي الجديد بمنطقة كاشكايش البرتغالية، لتتحول الشائعات التي تداولت قوائم ضيوف من كبار النجوم العالميين إلى احتفال أسري بسيط وعميق الدلالة.

  • Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez engagement ringGetty/Instagram

    عقد قران في صالة المنزل ووعد بحفل ضخم في المستقبل

    اختار الثنائي موعدًا رمزيًا لعقد القران، حيث أقيمت المراسم يوم 11 أغسطس، وهو اليوم ذاته الذي شهد أول لقاء بينهما قبل 10 سنوات داخل أحد متاجر علامة جوتشي في العاصمة الإسبانية مدريد عام 2016.

    وكشفت مجلة فوغ العالمية في تقرير موسع أن الزفاف تم على طاولة المعيشة التي تجتمع حولها الأسرة يوميًا لتناول وجبات الطعام، حيث عبرت جورجينا عن رغبتها في تخليد هذا المكان في ذاكرة الأبناء بعد 30 عامًا، مؤكدة أنها ورغم امتلاكهما لكل مظاهر الرفاهية والقصور، إلا أن الخصوصية والدفء الأسري هما الشيء النادر والأكثر قيمة بالنسبة لهما. 

    وشددت جورجينا على أن هذا الزفاف الحميمي لن يلغي فكرة الاحتفال الموسع، مؤكدة أنهما سيقيمان في المستقبل حفل زفاف أكبر بكثير للاحتفال برفقة العائلة الكبيرة وكافة الأصدقاء.


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  • عقد ألماس 50 قيراطا وإطلالة موثقة بعدسة عالمية

    حملت تفاصيل إطلالة الزفاف لمسات رمزية أعادت للأذهان قصة حبهما الأولى، إذ ارتدى العروسان وأطفالهما أزياء مخصصة صممها المدير الفني لدار جوتشي المصمم ديمنا.

    وأطلت جورجينا ببدلة من الحرير الأبيض مع حذاء متناسق يحمل التفاصيل الفضية الشهيرة للدار، إلى جانب عقد ألماس فخم من دار شوبارد تزينه ماسة مركزية براقة ونقية تزن 50 قيراطًا، مع خاتم خطوبتها الألماسي الضخم، في حين ظهر رونالدو ببدلة قطنية مخصصة باللون البيج الفاتح.

    وتولى المصور العالمي الشهير يورجن تيلر التقاط الصور الرسمية والتوثيقية للحدث، لمنح المناسبة طابعًا فنيًا خالدًا وغير تقليدي.


  • مباركة دينية في مزار فاطيما وغياب لشهر العسل

    مباركة دينية في مزار فاطيما وغياب لشهر العسلعقب الانتهاء من تبادل الوعود في المنزل، توجهت العائلة في رحلة مدتها ساعة إلى مزار فاطيما، حيث خُصصت لهم كنيسة صغيرة أُغلقت لتفادي الحشود الجماهيرية ونيل المباركة وإقامة الصلاة بحضور الأبناء.

    وأوضحت جورجينا للمجلة أنها عاشت حالة استثنائية من السلام والطمأنينة أثناء الصلاة رفقة زوجها وأولادهما، في حين لم يقضِ الثنائي عطلة شهر عسل، نظرًا لاضطرارهما للسفر مباشرة إلى العاصمة السعودية الرياض في اليوم التالي للارتباطات الرياضية لرونالدو مع انطلاقة منافسات الموسم الجديد، ليعلق النجم البرتغالي بمرح على الأمر مؤكدًا أن حياتهما معًا تمثل شهر عسل دائم.


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  • الطفل السابع وارد وتربية متوازنة للأبناء

    تطرق الثنائي للحديث عن فلسفتهما المشتركة في تربية الأبناء، خاصة مع نشأة كليهما في بيئات عائلية بسيطة بالبرتغال وإسبانيا، مشددين على حرصهما على غرس قيمة امتلاك كل شيء والشعور بمن لا يملك شيئًا في نفوس أولادهما، وإعطائهم الأولوية المطلقة في كل تفاصيل الحياة اليومية.

    وحول احتمالية إنجاب المزيد من الأطفال في المستقبل وصولًا إلى الطفل السابع، لم يستبعد رونالدو وجورجينا الفكرة تمامًا، حيث أشار رونالدو إلى أنه لا يقول أبدًا لكلمة مستحيل، في حين أوضحت جورجينا أن الأمر قد يتجدد عندما يكبر أطفالهما الصغار قليلًا، معتبرة أن حياتهما مع الأطفال تمثل مصدر بهجتها الأولى.

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