تطرق النجم المغربي الشاب والموهبة الصاعدة أيوب بوعّدي إلى التكهنات المتزايدة حول انتقاله المحتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب أدائه المذهل في افتتاح كأس العالم 2026. وأصبح مراهق نادي ليل حديث البطولة بعد سيطرته المطلقة على خط الوسط خلال تعادل "أسود الأطلس" بنتيجة 1-1 مع البرازيل على ملعب ميتلايف.
عقب ترويض نجوم البرازيل.. موهبة المغرب يرد على أنباء انتقاله إلى آرسنال!
أرتيتا يستهدف النجم الصاعد
بدأ آرسنال بالفعل في التحرك لتأمين توقيع المعجزة المغربية، حيث تشير التقارير إلى أن ميكيل أرتيتا حدده كأولوية قصوى لتعزيز خط وسطه. وكان "الجانرز" يراقبون تطوره منذ فترة، إلا أن أداءه أمام "السيليساو" سرّع من وتيرة اهتمامهم. ويُقال إن أرتيتا معجب بشدة بالملف الفني لبوعّدي، ويؤمن بقدرته على إحداث تأثير فوري في ملعب الإمارات.
وقد تطورت مهمة الكشافة المستمرة للجانرز الآن إلى مساعٍ رسمية، حيث حافظ النادي على اتصالاته مع ممثلي اللاعب لعدة أشهر. ومع ذلك، سيواجهون منافسة شرسة مع أندية مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي، اللذين يراقبان عن كثب تطور نجم خط الوسط.
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بوعّدي يكسر صمته
على الرغم من الضجة المحيطة بمستقبله، يحافظ بوعّدي على هدوئه أثناء خوضه لأول بطولة دولية كبرى له. وعند سؤاله عن الاهتمام الكبير من الدوري الإنجليزي الممتاز وإمكانية الانتقال إلى آرسنال، كان النجم البالغ من العمر 18 عامًا حريصًا على عدم تشتيت انتباهه. وأوضح أنه على الرغم من إدراكه لهذا الاهتمام، إلا أن أولويته الحالية تبقى مع منتخب بلاده ومسيرتهم في كأس العالم.
وقال بوعّدي لصحفي "ذا أثلتيك" ديفيد أورنستين بعد المباراة: "في الوقت الحالي، أنا أركز فقط على كأس العالم ولا يمكنني الإجابة على هذا السؤال الآن. بالطبع، أنا سعيد جدًا بمعرفة أن هناك أندية مهتمة بي. ولكن في الوقت الحالي، كل تركيزي منصب على كأس العالم مع المغرب وسنحاول تقديم كل شيء لنبذل قصارى جهدنا". لقد كان ردًا ناضجًا بشكل ملحوظ من لاعب سيبلغ عامه الـ 19 في أكتوبر القادم، ويدرس حاليًا للحصول على شهادة في الرياضيات إلى جانب مسيرته الاحترافية.
درس في خط الوسط أمام البرازيل
من المؤكد أن هذه الضجة مبررة بعد أداء في نيو جيرسي لا يعكس صغر سنه على الإطلاق. فقد تحكم بوعّدي في إيقاع المباراة ضد منتخب برازيلي مدجج بالنجوم، مسجلًا أعلى عدد من اللمسات في فريقه بـ 87 لمسة. كان وعيه المكاني وقدرته على الهروب من الضغط لافتين للنظر بشكل خاص، حتى عندما كان يتعرض للمضايقة من قبل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزائه. لم يظهر أي خوف، وكان يتخلص من الرقابة بشكل روتيني ويحافظ على سيطرة المغرب على الكرة.
من الناحية الإحصائية، كان نجم ليل يغرد خارج السرب، فقد أكمل 53 انطلاقة بالكرة طوال المباراة، وهو رقم يفوق بكثير أيًا من زملائه. وكانت مساهمته الدفاعية مثيرة للإعجاب بنفس القدر، حيث انقض على التدخلات وقاد ضغطًا شرسًا جعل خط الوسط البرازيلي يبدو غير منظم. وبالنسبة للاعب يتنافس في أكبر بطولة على وجه الأرض، فإن هدوءه كان مذهلًا بكل بساطة.
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ليل يحدد سعرًا ضخمًا
لن تكون مساعي آرسنال رخيصة، حيث يدرك نادي ليل تمامًا قيمة الجوهرة التي يمتلكها بين يديه. بعد مشاركته في أكثر من 2300 دقيقة لعب في دوري "ليج 1" الموسم الماضي، أثبت بوعّدي بالفعل قدرته على التعامل مع المتطلبات البدنية لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى. ويقف النادي الفرنسي في موقف تفاوضي قوي، حيث تشير التقارير إلى أنهم يطالبون بمبلغ يقارب 70 مليون يورو للسماح لخريج أكاديميتهم بالرحيل هذا الصيف.
ومع وجود المزيد من مباريات كأس العالم في الأفق، قد ترتفع قيمته السوقية بشكل أكبر. في الوقت الحالي، يجب على آرسنال وأرتيتا الانتظار حتى ختام البطولة في أمريكا الشمالية قبل أن يتمكنوا من القيام بدفعة أخيرة لجلب النجم المغربي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.