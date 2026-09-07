عفوًا مبابي لست زلاتان ولا كريستيانو وهنا تسقط صورة الفتى المثالي.. ورسالة إلى ريال مدريد: الصمت أفضل من الرقص على السلالم!

تحولت قاعة المؤتمرات الصحفية في العاصمة الإسبانية من مجرد مساحة اعتيادية للحديث عن المواجهة القادمة إلى مسرح مكشوف سقطت فيه آخر أقنعة العلاقات العامة التي ارتداها كيليان مبابي لسنوات طويلة.

جاء المهاجم الفرنسي مثقلًا بمرارة الخسارة المفاجئة أمام ريال بيتيس وإهدار ركلة جزاء حاسمة، ليجد نفسه في مواجهة أسئلة مشروعة حول غياب الضغط والمجهود الدفاعي ومقارنته بما يقدمه رافينيا وعثمان ديمبيلي.

وبدلًا من امتصاص الأزمة والتركيز على الرد في المستطيل الأخضر، اختار مبابي طريق الهروب إلى الأمام بجملة كشفت حجم التوتر والارتباك الذهني الذي يعيشه داخل البيت الأبيض.



