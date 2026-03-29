علي رفعت

عفوًا بارتوميو: دافع عن نفسك كيفما شئت لكنك الأسوأ على الإطلاق في تاريخ برشلونة!

تصريحات رئيس برشلونة السابق لم تكن واقعية.. أقولها وأنا قد عشت كل ما تحدث عنه لحظة بلحظة!

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث حاول الرجل تبرير سنوات إدارته للنادي الكتالوني والدفاع عن إرثه المثير للجدل.

ورغم محاولاته تجميل الواقع بالحديث عن الألقاب والأرقام المالية، إلا أن جماهير النادي لا تزال تتذكر كيف تحولت المؤسسة العريقة في عهده إلى ساحة للأزمات والفضائح التي لم تنتهِ حتى اللحظة، مما جعل الكثيرين يصنفونه كأحد أسوأ من جلس على كرسي الرئاسة في تاريخ البلوجرانا، وهو ما نفاه عن نفسه جملة وتفصيلًا ورفض القبول به.


    فضيحة الحسابات الإلكترونية والطعن في الرموز


    تعد فضيحة الحسابات الإلكترونية وصمة عار في تاريخ إدارة بارتوميو، حيث كشفت التحقيقات عن استخدام أموال النادي للتعاقد مع شركة متخصصة لإنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.

    ولم تكن مهمة هذه الحسابات تحسين صورة النادي بل الهجوم على أساطير الفريق مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه بالإضافة إلى الشخصيات المعارضة لإدارته.

    هذا السلوك لم يمثل فقط خرقًا أخلاقيًا بل عكس حالة من عدم الثقة والتجسس داخل أسوار النادي، مما تسبب في شرخ كبير بين الإدارة وغرفة الملابس لم يلتئم لسنوات طويلة، وأكد للعالم أن المشكلة في برشلونة لم تكن فنية فقط بل كانت انحلالًا إداريًا.


  • قناع الثلاثية والهروب من شبح الإقالة


    مصير بارتوميو وإدارته كان يجب أن يكون الرحيل في عام 2014 بعد العقوبات القاسية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم بحرمان النادي من التعاقدات، لكن الإعجاز الرياضي الذي حققه الثلاثي الهجومي ميسي وسواريز ونيمار في عام 2015 منح الإدارة عمرًا جديدًا بعد تحقيق الثلاثية التاريخية.

    كان هذا الإنجاز رياضيًا بحتًا بفضل عبقرية اللاعبين وانسجامهم الأسطوري وليس نتاج عمل مؤسسي منظم، وللأسف استغلت الإدارة هذا النجاح للبقاء في مناصبها ومواصلة سياساتها التي أدت لاحقًا إلى الانهيار.

    الأسوأ كان خروج عناصر من إدارة بارتوميو بعدها للادعاء بأن المشكلة ليست مؤسسية بل رياضية في وجود جيل تاريخي كان يحمل النادي على أكتافه.


    صفقات مليارية فاشلة وتبديد الموارد


    تميز عهد بارتوميو بالتخبط الواضح والركض بهرولة في سوق الانتقالات، حيث حاولت الإدارة سد الثغرات بضم لاعبين بأسعار خيالية لتعويض رحيل نيمار دون خطة واضحة.

    شهدت تلك الفترة أغلى ثلاث صفقات في تاريخ النادي وهي فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان، حيث تجاوزت قيمة هذه الصفقات مجتمعة 400 مليون يورو.

    المثير للصدمة أن جميع هذه الصفقات فشلت في تقديم المأمول منها ولم تحقق التأثير الفني المطلوب مقارنة بالمبالغ المدفوعة بل ورحلوا بأرقام ضعيف للغاية، مما أهدر ميزانية النادي وأدخله في نفق مالي مظلم بسبب سوء التقدير والقرارات العشوائية.


  • زلزال البيروفاكس وبداية النهاية للأسطورة


    لم يكن رحيل ليونيل ميسي عن جدران كامب نو مجرد فكرة عابرة بل تحول في عهد بارتوميو إلى واقع مرير وصدمة لم يتخيلها أكثر المتشائمين من عشاق البلوجرانا، ففي عام 2020 شهد العالم لأول مرة في التاريخ المعاصر طلب القائد الأرجنتيني الرحيل رسميًّا عن النادي من خلال رسالة البيروفاكس الشهيرة التي هزت أركان المؤسسة الرياضية.

    وكان هذا الطلب نتيجة تراكمية لحالة التخبط الإداري والانهيار الفني الذي توج بخسارة كارثية أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، ورغم محاولات بارتوميو إرجاع الفضل في بقاء ميسي حينها لنفسه إلا أن الحقيقة تظل ثابتة وهي أن عهده هو من دفع أعظم لاعب في تاريخ النادي للتفكير جديًّا في كسر ارتباطه الأبدي ببرشلونة للمرة الأولى منذ وصوله طفلًا إلى المدينة الكتالونية.


    كابوس الرواتب الفلكية والانهيار المالي


    لم يتوقف الفشل عند صفقات الشراء بل امتد ليشمل سياسة تجديد العقود التي جعلت كتلة الرواتب في برشلونة تصل إلى أرقام فلكية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم، حيث وصلت الميزانية المخصصة للأجور إلى 521 مليون يورو في أحد المواسم، وهو رقم يعكس سوء الإدارة المالية وغياب التخطيط للمستقبل.

    وهذا التضخم المالي هو ما جعل النادي يقف عاجزًا أمام قواعد اللعب المالي النظيف لاحقًا، مما أدى في النهاية إلى خسارة أعظم لاعب في تاريخه لعدم القدرة على تسجيل عقده، وهو ما يثبت أن الإرث الذي تركه بارتوميو كان عبارة عن قنبلة موقوتة انفجرت في وجه من جاء بعده.


  • بيت القصيد


    لا يمكن للألقاب التي تحققت بجهود اللاعبين الفردية أن تمحو حقيقة الدمار الذي خلفته إدارة بارتوميو على المستويين المؤسسي والمالي.

    فالدفاع عن النفس بالحديث عن لغة الأرقام يظل قاصرًا أمام واقع النادي الذي يحاول حتى عام 2026 التعافي من آثار سنوات من العبث الإداري، ليبقى بارتوميو في نظر الكثيرين هو الرئيس الذي قاد برشلونة من قمة المجد إلى حافة الهاوية، ورغمًا عنه في نظر الكثير من عشاق الفريق، الرئيس الأسوأ على الإطلاق في تاريخ النادي.


