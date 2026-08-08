هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Infantino(C)Getty Images
علي سمير

دفع أموالًا لعشيقته من خزائن الاتحاد الأوروبي .. "ضربة قاضية" تهدد مستقبل إنفانتينو والفيفا يرد رسميًا

كأس العالم

دخل في خلاف محتدم مع جياني إنفانتينو

مرة أخرى يجد جياني إنفانتينو نفسه في نيران الاتهامات، بعد ظهور ادعاءات تزعم حصول سيدة على تعويضات مالية، على خلفية دخولها في علاقة عاطفية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، دفع حزمة مالية مكونة من ستة أرقام لتلك الفتاة، التي يُقال إنها كانت في علاقة عاطفية مع إنفانتينو، خلال فترة عمله كأمين عام لليويفا.


  • Gianni InfantinoGetty Images

    ما هي القصة؟

    إنفانتينو الذي يتعرض لحملة هجوم شرسة بسبب أسلوبه في إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومقترحه الأخير حول تحويل كأس العالم إلى مشروع استثماري، يعاني من ضغوط مستمرة تهدد منصبه كرئيس للمؤسسة.

    وزادت الأمور صعوبة، بعدما قال تقرير "تيليجراف" إن إنفانتينو قام بترقية السيدة المذكورة خلال فترة علاقته بها، وبعد رحيلها عن الاتحاد الأوروبي، قام يويفا بالتكفل بمصاريف حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

    • إعلان

  • رد الاتحاد الأوروبي

    وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا يؤكد فيه دفع هذا المبلغ المالي، مشيرًا إلى علمه بالادعاءات المتعلقة بوجود علاقة بين إنفانتينو وهذه السيدة.

    وأوضح "يويفا" أنه اضطر بعدها لتشديد لوائحه، لتصبح متوافقة مع مكانة الاتحاد الرفعية كمؤسسة كبرى في مجال كرة القدم.

    ويأتي ذلك على خلفية التحقيق الذي أجرته صحيفة "تيليجراف"، وما تبعه من مخاوف لدى مسؤولين بارزين من سلوك إنفانتينو.

    وكان إنفانتينو قد انضم إلى يويفا في عام 2000، وقضى بالاتحاد 16 عامًا، قبل تولي رئاسة الفيفا في 2016، وسط مزاعم بأن السويسري المتزوج والأب لأربع بنات، أقام علاقة مع سيدة كانت تعمل في وظيفة أدنى منه، خلال توليه منصب الأمين العام للاتحاد.

    ووفقًا للتقرير الصادر من الصحيفة البريطانية، فإن إنفانتينو اشترط حصول السيدة على تعويض مالي عند مغادرتها لوظيفتها، لا يقل عن مبلغ مكون من 6 أرقام.

  • Ceferin InfantinoGetty

    دفاع عن إنفانتينو

    وعلى الجانب الآخر، نشرت "تيليجراف" رد الفيفا على هذه التكهنات:"ينفي جياني إنفانتينو هذه الادعاءات، لأنها غير صحيحة، ويمكن اعتبار أي إيحاء بارتكاب سلوك غير لائق أو انتهاك للوائح بمثابة التشهير".

    وأضاف المتحدث الرسمي للفيفا:"لم يتقدم أي موظف في يويفا أو فيفا بشكوى في أي وقت بخصوص سلوك السيد إنفانتينو، لم تكن هناك أي مشكلة، وتمت الموافقة على جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين، ويشمل ذلك التعويضات المالية الخاصة بنهاية الخدمة أو مغادرة العمل وفقًا للوائح المعول بها".

    وقالت مصادر لتيليجراف، إن استخدام أموال يويفا لدفع التعويض، حدث خلال فترة تولي إنفانتينو لمنصب الأمين العام، وحصلت نفس السيدة أيضَا على ترقية بمنصب إدارة أثناء العلاقة المزعومة.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • تدخل بلاتيني

    ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي بتلك الفترة، قام بمواجهة إنفانتينو بشأن هذه العلاقة، واتفق معه على مغادرتها للاتحاد، مع حصولها على تعويض مالي، بالإضافة لدفع تكاليف حصولها على ماجستير إدارة الأعمال، والتي وصلت إلى حوالي 45 ألف جنيه إسترليني.

    الشخصية المذكورة التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت تعمل في وظيفة إدارية عندما بدأت علاقتها المزعومة بإنفانتينو، وتمت ترقيتها لاحقًا بمنصب إداري أعلى، وقام رئيس الفيفا الحالي باستخدام علاقاته بتوفير وظيفة مريحة جديدة لها في مجال مشابه بعد رحيلها.

    وبخصوص دفع التعويض المالي ومبلغ التكاليف الدراسية، قال المتحدث الرسمي باسم يويفا:"يمكننا تأكيد أنه تم دفع مستحقات مغادرة للشخصية المعنية، بجانب تحمل تكاليف برنامج ماجستير إدارة الأعمال، وكانت العملية متوافقة مع اللوائح الخاصة بالموظفين المغادرين بتلك الفترة".

    وأضاف:"تم تشديد هذه اللوائح منذ عام 2016، حتى تتناسب مع وضع المؤسسة بشكل أكبر، كما أننا ننفق أموالنا بكفاءة، ونعيد الجزء الأكبر من صافي الأرباح لتطوير كرة القدم، بنسبة تصل إلى 97.5%".

  • Gianni Infantino Getty

    مطالب بفصله

    وخلال تحقيقها الموسع، استمعت "تيليجراف" لبعض الشهادات، التي اتهمت إنفانتينو بالمجازفة بمسيرته المهنية من أجل هذه العلاقة، بالإضافة إلى المطالب المستمرة داخل الاتحاد وقتها بإقالته، كما أن بلاتيني واجهه وقال له:"إما هي أو أنت"، ليرد عليه إنفانتينو بأنها سترحل وهو ما حدث.

    ويقال إن إنفانتينو قام بترقية تلك الموظفة ومنحها زيادة في راتبها تصل إلى 30%، ليصل إلى حوالي 147 ألف جنيه استرليني، مما أثار تساؤلات بين زملائها، وانتشار مخاوف حول استغلال غير عادل للسلطة.

    وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح، موقف زوجة إنفانتينو، وهي السيدة لينا الأشقر من تلك العلاقة المزعومة.