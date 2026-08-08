دفع أموالًا لعشيقته من خزائن الاتحاد الأوروبي .. "ضربة قاضية" تهدد مستقبل إنفانتينو والفيفا يرد رسميًا

وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانًا رسميًا يؤكد فيه دفع هذا المبلغ المالي، مشيرًا إلى علمه بالادعاءات المتعلقة بوجود علاقة بين إنفانتينو وهذه السيدة.

وأوضح "يويفا" أنه اضطر بعدها لتشديد لوائحه، لتصبح متوافقة مع مكانة الاتحاد الرفعية كمؤسسة كبرى في مجال كرة القدم.

ويأتي ذلك على خلفية التحقيق الذي أجرته صحيفة "تيليجراف"، وما تبعه من مخاوف لدى مسؤولين بارزين من سلوك إنفانتينو.

وكان إنفانتينو قد انضم إلى يويفا في عام 2000، وقضى بالاتحاد 16 عامًا، قبل تولي رئاسة الفيفا في 2016، وسط مزاعم بأن السويسري المتزوج والأب لأربع بنات، أقام علاقة مع سيدة كانت تعمل في وظيفة أدنى منه، خلال توليه منصب الأمين العام للاتحاد.

ووفقًا للتقرير الصادر من الصحيفة البريطانية، فإن إنفانتينو اشترط حصول السيدة على تعويض مالي عند مغادرتها لوظيفتها، لا يقل عن مبلغ مكون من 6 أرقام.