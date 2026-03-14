في ليلة كروية استثنائية حبست أنفاس المتابعين شهدت ملاعب إنجلترا ولادة نجم جديد قلب موازين الصراع على قمة الدوري الإنجليزي.

نجح الفتى الموهوب ماكس داومان لاعب آرسنال الشاب في خطف الأضواء من الجميع حينما سجل هدفًا في شباك فريق إيفرتون عند الدقيقة 97 من عمر اللقاء ليمنح ناديه صدارة مستحقة ويحطم كبرياء الملاحق المباشر مانشستر سيتي الذي كان يمني النفس بتعثر المتصدر.

هذا الهدف التاريخي جعل من داومان صاحب الـ 16 ربيعًا أصغر لاعب ينجح في التسجيل طوال تاريخ المسابقة الإنجليزية العريقة ليمحو أرقامًا قياسية صمدت لسنوات طويلة بعيدًا عن متناول الكبار.

هذا الانفجار الفني الهائل دفع أسطورة الدفاع الإنجليزية جون تيري للإشادة باللاعب بشكل مذهل عقب المباراة حيث أكد أن هذا الفتى هو ميسي المدفعجية الحقيقي نظرًا لما يمتلكه من قدرات فطرية على المراوغة والتحكم في الكرة تذكر الجميع ببدايات أسطورة الأرجنتين.

ورغم هذه الهالة الإعلامية الكبيرة تحيط بهذا النجم الصغير حقائق مذهلة وتفاصيل قد تبدو غريبة للكثيرين ومنها المعلومات السبعة التالية التي ترسم ملامح مسيرته الفريدة.