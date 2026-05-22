"عروض من الفريق الأحمر والأزرق" .. رافينيا يكشف عن الأندية التي حاولت ضمه قبل برشلونة

أكد رافينيا أن طريقه إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لم يخلو من العقبات، وكشف أن عدة أندية لندنية كانت حريصة بشدة على إبقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال صيف عام 2022، كان نجم ليدز السابق محور صراع انتقالات مثير للاهتمام شارك فيه بعض أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية.

وفي حديثه إلى TNT Sports Brasil، تحدث اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن التكهنات المكثفة التي أحاطت بمستقبله قبل أن يختار في النهاية الانضمام إلى العملاق الكتالوني. وكشف رافينيا: "تلقيت عروضًا من فريق أزرق وفريق أحمر من لندن، لكن أفضل قرار في مسيرتي كان التوقيع مع برشلونة"، في إشارة على الأرجح إلى اهتمام تشيلسي وآرسنال.