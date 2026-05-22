"عروض من الفريق الأحمر والأزرق" .. رافينيا يكشف عن الأندية التي حاولت ضمه قبل برشلونة
تجاهل كبار الشخصيات في لندن
أكد رافينيا أن طريقه إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لم يخلو من العقبات، وكشف أن عدة أندية لندنية كانت حريصة بشدة على إبقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
خلال صيف عام 2022، كان نجم ليدز السابق محور صراع انتقالات مثير للاهتمام شارك فيه بعض أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية.
وفي حديثه إلى TNT Sports Brasil، تحدث اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن التكهنات المكثفة التي أحاطت بمستقبله قبل أن يختار في النهاية الانضمام إلى العملاق الكتالوني. وكشف رافينيا: "تلقيت عروضًا من فريق أزرق وفريق أحمر من لندن، لكن أفضل قرار في مسيرتي كان التوقيع مع برشلونة"، في إشارة على الأرجح إلى اهتمام تشيلسي وآرسنال.
كان القرار صائباً
ورغم الإغراءات المالية الكبيرة التي قدمتها أندية النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن قلب رافينيا كان عازماً على السير على خطى الأساطير البرازيليين أمثال رونالدينيو ونيمار في صفوف برشلونة. ومنذ انتقاله، أثبت الجناح صحة قراره بتحوله إلى أحد الركائز الأساسية للفريق، حيث ساهم في تحقيق سلسلة من النجاحات المحلية المتواصلة.
واجه المهاجم العديد من التحديات في كاتالونيا، بما في ذلك المنافسة الشديدة على المراكز في التشكيلة والشائعات المستمرة حول انتقاله. ومع ذلك، لا يزال ملتزمًا تمامًا بالنادي.
الإعجاب بعبقري معاصر
وبغض النظر عن صفقات انتقالاته السابقة، طُلب من نجم برشلونة أن يذكر اسم اللاعب المعاصر الذي يتوق بشدة للعب إلى جانبه على أرض الملعب، فاختار المهاجم البارز في بايرن ميونيخ هاري كين.
ولم يخف رافينيا إعجابه بقائد منتخب إنجلترا، قائلاً: "نعم، لديه حس ممتاز في اختيار المواقع؛ فهو يلعب بشكل جيد ويسجل الأهداف. أضعه في فئة اللاعبين العظماء. إنه قريب من العبقرية، لكن العباقرة نادرون جداً في هذا المستوى".
صيف حافل ينتظر برشلونة
قد يرحب رافينيا بعدد من الوجوه الجديدة في كامب نو هذا الصيف. فقد ارتبط اسم برشلونة بالعديد من المهاجمين في ما وصفه المدير الرياضي ديكو بـ«مهمة شبه مستحيلة» لتعويض روبرت ليفاندوفسكي، الذي من المقرر أن يغادر النادي الكتالوني عند انتهاء عقده.
ويقال إن مهاجم تشيلسي جواو بيدرو وخوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد يتصدران قائمة المرشحين لخلافة المهاجم البولندي في كامب نو.