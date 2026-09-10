"تصرفنا باحترام وهذه تفاصيل عرضنا" .. ديكو يؤكد براءة برشلونة من تهمة تحريض خوليان ألفاريز

وفي تصريحات لإذاعة "راديو كتالونيا" دافع ديكو عن نهج برشلونة ونفى المزاعم بأن النادي أوعز إلى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بأن يفرض رحيله.
وأوضح ديكو: "لدينا المعلومات التي بحوزتنا. لقد قمنا بالأمور بالطريقة الصحيحة. تقدّمنا بعرض ولم نتلقَّ أي رد. كثُر الحديث عن الأمر في الصحافة. تحدثنا معهم باحترام. أخبرونا منذ البداية أنهم لا يرغبون في بيعه.
"لا يمكنني قول أكثر مما هو عليه الواقع. تقدّمنا بعرض رسمي وعادل... اقترحنا السداد على مدى ثلاثة مواسم. هناك أندية تسدد على خمسة أقساط."
ورفض المدير الرياضي رفضًا قاطعًا اتهامات أتلتيكو باللعب غير النزيه خلف الكواليس، حيث قال: "برشلونة لم يطلب من خوليان أن يعبّر علنًا عن رغبته في مغادرة أتلتيكو. لا يمكنكم الاستمرار في إثارة القضية نفسها طوال الوقت. الأمر أقرب إلى ضغط اجتماعي منه إلى الواقع. ليس هناك أكثر من ذلك."