وفي حديثه من الولايات المتحدة الأمريكية قبل مباراة نصف نهائي كأس العالم بين إسبانيا وفرنسا، سارع لابورتا إلى توضيح موقف برشلونة من المفاوضات الجارية لضم ألفاريز. ورغم أن اهتمام النادي بنجم مانشستر سيتي السابق جدي وملموس، أوضح لابورتا أن العرض المطروح حالياً على الطاولة لن يبقى متاحاً إلى ما لا نهاية.

وقال لابورتا للصحفيين: "لن نرقص على أنغام أحد. نحن من يحدد الإيقاع هنا. لقد قدمنا عرضاً، ولكنه ليس عرضاً مفتوحاً أو غير محدود. سنرى إلى متى سيظل سارياً. لقد أعربنا بالفعل عن نيتنا في التعاقد مع اللاعب الذي طلبه المدرب والجهاز الفني. نحن معجبون به كثيراً، وأعتقد أنه لاعب رائع".