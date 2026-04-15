تمهيدًا لرحيل ثنائي الهجوم .. تفاصيل عرض الهلال المُغري للتعاقد مع رافائيل لياو

ميلان لا يمانع التخلي عن جناحه البرتغالي في الصيف

وفقًا للصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، فإن لياو لا يتمتع بعلاقة جيدة مع مدربه ماسيميليانو أليجري في ميلان، ولا تزال هناك الكثير من الشكوك حول مستقبله بالروسونيري.

وأوضح أن إدارة ميلان تدرك هذا الأمر، ولا تمانع فكرة بيع لياو رغم الأهمية الكبيرة التي يحملها اللاعب للفريق، باعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية للنادي على المستقبل المتوسط والبعيد.

وتأتي وجهة نظر ميلان أنه من غير المنطقي الاحتفاظ بلاعب لا يشعر بالراحة داخل الفريق، وهنا ظهرت فكرة انتقاله إلى الهلال.

    بدأ نادي الهلال السعودي، التخطيط جديًا لما سيحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، باستهداف أحد أهم أجنحة العالم وهو البرتغالي رافائيل لياو.

    الهلال اعتاد في الفترة الماضية على التعاقد مع أبرز النجوم لتدعيم صفوف الزعيم، وكان أبرزهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي وصل للفريق قادمًا من الاتحاد في يناير الماضي.

    ووسط الضجة المثارة حول الإنفاق الضخم للهلال في الفترة الأخيرة، ظهرت أنباء حول استمرار هذا الأمر من خلال صفقة ضخمة قادمة من الدوري الإيطالي.

    دي مارزيو قال إن الهلال يستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة للتعاقد مع لياو في أقرب فرصة ممكنة، وذلك ضمن مجموعة من التغييرات الجذرية المنتظرة بفريق المدرب سيموني إنزاجي.

    ويأتي ذلك في ظل حالة عدم الرضا التي يعيشها النادي وعشاقه خلال هذا الموسم، بعد التعثرات الأخيرة في دوري روشن السعودي والخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري.

    ومن غير المرجح أن يواصل الهلال في اعتماده على ماركوس ليوناردو ومالكوم في الموسم المقبل، مما دفع النادي لمحاولة تعزيز صفوفه بعنصر من الطراز الرفيع مثل لياو.

    اعتبار لياو هو النجم الأبرز في ميلان، فإن إمكانية جلبه إلى الهلال لن تكون سهلة، ومن المتوقع أن يطالب الروسونيري بالحصول على مقابل مادي مرتفع، خاصة وأن البرتغالي مستهدف من عدة أندية أوروبية كبيرة.

    ومن جانبه يستعد الهلال للتقدم عرض يتراوح بين 80 إلى 100 مليون يورو لضمه اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو المبلغ الذي ربما يكون كافيًا لإقناع ميلان بالبيع.



    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

