"عدد المدربات غير كافٍ بكل بساطة" - الفيفا تفرض وجود مدربة أو مساعد مدرب في جميع المسابقات النسائية
"استثمار مهم"
في جميع بطولات كرة القدم النسائية للشباب والكبار، ومسابقات المنتخبات الوطنية ومسابقات الأندية التي تنظمها الفيفا، يجب أن يضم طاقم كل فريق امرأتين على الأقل، على أن تكون إحداهما مدربة رئيسية أو مساعدة مدرب.
تتطلب التشريعات، التي أقرها مجلس الفيفا يوم الخميس، أن يكون لدى جميع الفرق مدربة رئيسية أو مساعد مدرب على الأقل من النساء، وهو تقدم هائل في النظام الذي لم يشهد سوى عدد قليل من النساء يقودن الفرق لسنوات.
للإشارة، في كأس العالم للسيدات 2023، لم يكن هناك سوى 12 مدربة من بين 32 مدرباً رئيسياً في البطولة. وقالت جيل إليس، المديرة التنفيذية لكرة القدم في الفيفا والمدربة السابقة: "ببساطة، لا يوجد عدد كافٍ من النساء في مجال التدريب اليوم. يجب أن نبذل المزيد من الجهد لتسريع التغيير من خلال إنشاء مسارات أوضح، وتوسيع الفرص، وزيادة ظهور النساء على خطوط الملعب..."
"نحن بحاجة إلى المزيد من النساء في المناصب المهمة في عالم كرة القدم"
"بالطبع نحن بحاجة إلى المزيد من النساء في المناصب المهمة في عالم كرة القدم"، قال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي عُقد في فبراير. "لذا، ينبغي علينا بالطبع دعم المزيد من النساء في المناصب الكروية، ودعم النساء بشكل عام".
مع نمو كرة القدم النسائية، تعد مبادرة الفيفا جزءًا من استراتيجيتها طويلة الأمد التي "تجمع بين التقدم القانوني والاستثمار المستمر في تدريب المدربين والتطوير المهني، لإعداد النساء لتولي مثل هذه المناصب القيادية".
وأضاف إنفانتينو: "لذا، يجب علينا بالطبع دعم المزيد من النساء في المناصب الكروية، ودعم النساء بشكل عام. ربما نحتاج إلى... المزيد من المدربات في فرق السيدات. هذا نقاش آخر سيتعين علينا خوضه في مرحلة ما، لأننا رأينا أن هناك مدربات ممتازات. لقد رأينا ذلك في بطولة أوروبا الأخيرة، كيف أن كرة القدم النسائية في حالة جيدة، وكيف أنها آخذة في النمو".
"هذا تطور رائع لكرة القدم النسائية"
أعلنت إيما هايز، مدربة المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات، هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس، حيث نشرت منشوراً في "الستوري" الخاص بها وكتبت: "هذا تطور رائع لكرة القدم النسائية".
في كأس العالم للسيدات 2023، كانت 12 مدربة من أصل 32 مدرباً للمنتخبات الوطنية من النساء. وفي الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)، هناك ثلاثة فرق فقط - راسينغ لويزفيل، وبوسطن ليجاسي، وسياتل رين - لديها حالياً مدربات.
وقالت إليس: "تمثل لوائح الفيفا الجديدة، إلى جانب برامج التطوير الموجهة، استثماراً مهماً في الجيل الحالي والمستقبلي من المدربات".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
اعتبارًا من يوم الخميس 19 مارس، تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ فورًا قبيل انطلاق بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة وكأس أبطال الفيفا للسيدات.
