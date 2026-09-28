افتتح المنتخب الإيطالي مساره التصحيحي في دوري الأمم الأوروبية بانتصار كاسح على مضيفه التركي بأربعة أهداف دون رد في مدينة بورصة، ليفرض أبناء الأتزوري هيمنتهم المطلقة على مجريات اللقاء من بدايته حتى صافرة النهاية.

وجاءت النتيجة لتصدم الجماهير الغفيرة التي ملأت المدرجات على أمل مواصلة العروض القوية بعد الخسارة بهامش ضيق ضد فرنسا، غير أن الشوط الأول حسم كل شيء تقريبًا بعدما زار الطليان الشباك ثلاث مرات عبر أليساندرو باستوني ودافيدي فراتيسي والوافد الجديد مايكل كايودي، قبل أن تتواصل السيطرة وتكتمل الرباعية وتتعمق جراح أصحاب الأرض.

هذه النتيجة الثقيلة لم تكن مجرد ثلاث نقاط في مشوار البطولة، بل إعلانًا صريحًا عن انتفاضة فنية وتكتيكية غير متوقعة لإيطاليا في عقر دار منافس عنيد.



