الاتصالات مع وكيله بدأت.. نجم باريس سان جيرمان "مفاجأة الهلال الجديدة" في الميركاتو الصيفي

أصبح لا يمر يوم واحد فقط؛ إلا ويرتبط اسم عالمي ما، بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال.
الهلال يمتلك قوة اقتصادية كبيرة؛ وذلك بعد انتقال 70% من أسهمه إلى رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، مع بقاء 30% في يد صندوق الاستثمارات السعودي.
أصبح لا يمر يوم واحد فقط؛ إلا ويرتبط اسم عالمي ما، بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال.
الهلال يمتلك قوة اقتصادية كبيرة؛ وذلك بعد انتقال 70% من أسهمه إلى رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، مع بقاء 30% في يد صندوق الاستثمارات السعودي.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي ساشا تافوليري، مساء يوم الأربعاء، عن نجم عالمي جديد يخطط عملاق الرياض الهلال؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.
هذا النجم العالمي؛ هو الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح العملاق المحلي باريس سان جيرمان.
وعن ذلك يقول تافوليري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يسعى الهلال لإبرام صفقة قوية أخرى، وقد بدأ بالفعل الاستفسارات الأولية عن ديمبيلي".
واستكمالًا لخبره.. أعلن الصحفي الرياضي ساشا تافوليري، قيام مسؤولو عملاق الرياض الهلال بإجراء اتصالات أولوية، مع وكيل أعمال النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.
وأشار تافوليري إلى أن مسؤولي الهلال، ينتظرون موافقة ديمبيلي على القدوم للمملكة العربية السعودية؛ من أجل بدء المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم الصفقة بشكلٍ رسمي.
النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي البالغ من العمر 29 سنة، بدأ مسيرته الكروية بشكلٍ أكثر من رائع، مع النادي المحلي رين.
مستويات ديمبيلي مع رين، لفتت أنظار الأندية الأوروبية العملاقة إليه، وفي مقدمتهم برشلونة الإسباني؛ إلا أن اللاعب فضل وقتها الانتقال إلى نادي بوروسيا الألماني، صيف 2016.
السبب في تفضيل ديمبيلي الانضمام إلى دورتموند؛ هو أن برشلونة قد يضم وقتها الثلاثي الهجومي الناري "الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز"، ما يعني حصوله على دقائق لعب قليلة.
وتشاء الأقدار أن يرحل نيمار عن برشلونة صيف 2017؛ ليتم العودة إلى خيار ديمبيلي مجددًا، والتعاقد معه من بوروسيا مقابل 148 مليون يورو.
إلا أن ديمبيلي فشل مع العملاق الكتالوني، بشكلٍ كبير للغاية؛ حيث لم يتحمل الضغوطات التي تعرض لها، مع معاناة من كثير الإصابات أيضًا.
وفي صيف عام 2023.. قرر النجم الفرنسي العودة إلى بلاده؛ من بوابة العملاق العاصمي باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون يورو.
وانفجر ديمبيلي مع الفريق الباريسي؛ حيث تحصل على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الأخيرين، مع جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم 2025.
وإجمالًا.. سجل عثمان ديمبيلي 61 هدفًا وصنع 42 آخرين، خلال 135 مباراة رسمية مع فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم؛ والذي يرتبط بعقدٍ معه حتى 30 يونيو 2028، أي إلى نهاية الموسم ما بعد القادم.
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يقوم عملاق الرياض الهلال بميركاتو صيفي ناري؛ وذلك بعد انتقال ملكية النادي إلى الأمير الوليد بن طلال، بشكلٍ رسمي.
وركز الهلال في البداية، على السوق المحلي؛ حيث نجح في حسم مجموعة من الصفقات؛ وذلك على النحو التالي:
* حراسة المرمى: محمد العويس.
* ظهير أيمن: محمد الصرنوخ.
* جناح وصناعة لعب: صبري دهل، عبدالله العنزي ونواف الحبشي.
كما توصل الهلال إلى اتفاق مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مساء يوم الثلاثاء؛ للتعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وفقًا لعديد التقارير الموثوقة.