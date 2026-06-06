عثمان ديمبيلي والهلال | تحذير من عودة شخصية برشلونة .. ترياق إنريكي وصفقة تحتاج إلى "ضمانة" من الطرفين!

"الهدوء ما قبل العاصفة"، كلمات أشعل بها الأمير الوليد بن طلال، مالك نادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، وسط توقعات بأن الزعيم مُقبل على ميركاتو ضخم، في الفترة الصيفية.

الهلال اختتم موسم 2025-2026، مكتفيًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما ودّع دوري أبطال آسيا للنخبة، من ثمن النهائي، واحتلّ وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق نقطتين عن النصر الذي توج باللقب الغائب منذ سبع سنوات.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الرياضية"، أن نادي الهلال أرسل عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان، من أجل طلب التعاقد مع عثمان ديمبيلي، حامل الكرة الذهبية، وينتظر الرد للبدء في التفاوض بتقديم عرض مالي رسمي.

إذا تأكد العرض الرسمي، فهل يصبح عثمان ديمبيلي، هو العاصفة التي أنذر بها الوليد بن طلال؟ أم أن الهلال سيدخل فترة الميركاتو الصيفي بكل ثقله، من أجل تعويض غيابه عن الدوري في آخر موسمين، ومغازلة اللقب الآسيوي الذي استعصى عليه في آخر خمسة مواسم؟

لننظر معًا إلى شخصية عثمان ديمبيلي، ونتساءل "هل يعد النجم الفرنسي هو الخيار الذي تأمل به جماهير الهلال؟"..