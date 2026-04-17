فيديو | شاهد أحدهم بقميص النصر .. الزوري: بعض نجوم الهلال لا يشجعون النادي و"دلع" بانيجا كان سيختلف مع الزعيم!

كشف عبد الله الزوري لاعب الهلال والشباب السابق، عن مفاجأة تخص أحد لاعبي الزعيم، والتي تشير إلى تشجيعه للمنافس النصر.
الزوري أجرى مقابلة عبر بودكاست "مع مسفر"، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة وأبرزها إدمانه لتطبيق سناب شات خلال فترته في الملاعب.
نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق قال:"سناب شات تسبب في تدهور أحوالي، كنت أحبه كثيرًا وأعتبره المكان الذي أعبر فيه عن نفسي وهويتي، كنت أمزح وأنشر بعض الصور للاعبين".
وأضاف:"اللاعبون كانوا يشعرون بالصدمة من الصور التي أنشرها، ويسألوني كيف عثرت عليها، وأخبرتهم أنها من مصادري الخاصة".
وتابع:"كانت هناك صورة لأحد نجوم الهلال وهو يرتدي قميص النصر، أرسلها لي أحد أقاربه، تواصل معي اللاعب وطلب مني عدم نشرها حتى لا تحدث مشكلة".
وفي سياق متصل قال الزوري:"هناك بعض اللاعبين في الوقت الحالي داخل الهلال لا يشجعون الفريق، هذا الأمر يحدث حتى الآن".
وأوضح:"بعض اللاعبين السعوديين يحبون أندية أخرى ولكن هذا عصر الاحتراف، ويحدث أيضًا في باقي الفرق، ومع ذلك الأهم هو احترام الشعار".
وأما بالنسبة للعبه مع بانيجا:"شخص لطيف ولكن كان مدللًا داخل الفريق، لذلك أصبح يهتم بنفسه فقط على حساب المجموعة، عكس وضعي أنا مع الفريق، كانوا يعتبرونني كإداري داخل النادي وليس مجرد لاعب فقط".
وأكد:"لو كان في الهلال لو اختلف الوضع تمامًا، النادي لا يميز أي لاعب ويجب على الجميع احترام الكيان، عكس الشباب، كانوا ينظرون له بطريقة لا تسمح بمحاسبته وشهدت معاملته حالة من الدلع".
وتابع:"بريكليس شاموسكا كان يستعين برأيي في العديد من الأشياء داخل وخارج الملعب، وصل الأمر إلى اختيار المسددين في الركنيات وكذلك الإجازات، عندما تعادلنا مع الهلال 1/1، طلبت منه منح اللاعبين يومين بدلًا من يوم واحد ووافق".
صاحب الـ38 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي النهضة، قبل الانتقال للهلال في عام 2007، ليستمر معه حتى 2018.
وخاض الزوري مع الزعيم 309 مباريات، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 25 آخرين، فيما توج بـ15 بطولة متنوعة، ما بين 5 دوري سعودي، 7 كأس ولي العهد، 2 كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب وحيد من كأس السوبر.
وبعد انتهاء تجربته مع الهلال في عام 2018، انتقل الزوري بين أندية الوحدة، الشباب، أبها، وأخيرًا القادسية، قبل الاعتزال عام 2024.