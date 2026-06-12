الغريب في الأمر أن الجملة لم تمر مرور الكرام، رغم أن المدافع التركي ليس من النجوم المعروفين بالفريق مثل كينان يلديز وأردا جولر وغيرهما، وعدد متابعيه على منصة إكس يصل إلى 186.4 متابعًا فقط.

تغريدة البسملة من عبد الكريم تمت مشاهدتها 2 مليون مرة، وتسببت في حدوث انقسام بين المتابعين، البعض قام بتأييدها والإشادة باللاعب، وتمسكه بشعائره الدينية لطلب التوفيق من الله.

وقال أحدهم:"رغم تشجيعي لفنربخشه، ولكني أحبك يا عبد الكريم"، بينما اعتقد البعض مازحًا أن كأس العالم سيأتي إلى تركيا بعد هذه الرسالة.

وأضاف مشجع آخر:"عبد الكريم، كيف يمكنك أن تغرد بهذه الطريقة؟ لم أحبك في البداية، والآن أنا مجبر على عشقك".

وعلى الجانب الآخر، تعرض اللاعب لانتقاد شديد من بعض المتابعين الغاضبين، واتهموه بإقحام الأمور الدينية في كرة القدم، فيما انتشرت أيضًا ردودٌ عنصرية ضد المسلمين والأتراك.

المثير أن كينان يلديز جناح يوفنتوس ومنتخب تركيا فعل الشيء نفسه أيضًا، ليبدو أنها لافتة تم الاتفاق عليها قبل البطولة بين لاعبي الفريق.



