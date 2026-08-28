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محمود خالد

إسقاط على الهلال؟ .. عبد الله رديف يخرج عن صمته ويوضح الحقائق لجماهير الأهلي بعد أزمة الوكيل!

عبد الله رديف
دوري روشن السعودي
الأهلي
الهلال

ماذا قال رديف في رسالته للأهلي؟

قرر عبد الله رديف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الخروج من أجل توضيح الحقائق، فيما يتعلق بأزمة الوكيل، التي أثارت جدلًا كبيرًا، وكانت أحد أسباب الهجوم ضد المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز.

رديف قرر خوض تجربة جديدة، خارج قلعة الهلال، الذي قرر مغادرته في الفترة الصيفية، وذلك بعدما أعلن "الزعيم" عن اتفاقه مع اللاعب على عدم تجديد عقده بعد انتهاء مدته.

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  • رسالة رديف إلى جماهير الأهلي

    واستهل عبد الله رديف، رسالته لتقديم التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، على الانتصار على أوكلاند سيتي، في بطولة كأس إنتركونتينينتال للأندية "2026"، والتأهل إلى مباراة كأس القارات الثلاث، أمام ماميلودي صنداونز، ثم خرج ليوضح الحقائق وراء اختياره الانضمام إلى الراقي.

    وقال رديف في رسالته عبر منصة (إكس): "أستغل هذا المنشور، لكي أوضح نقطة كانت غائبة الفترة الماضية؛ قرار الانتقال لبطل آسيا كان قراري ورغبتي الشخصية، فضلت أني ما أنتظر عروضًا ثانية أو وعودًا غير واقعية، لذلك تفاوضت مباشرة مع إدارة الأهلي ممثلًا نفسي دون وكيل.

    وأشكر إدارة النادي على وقوفها معي ودعمها لي في هذه الفترة، وتحمّلها الجانب الإداري كاملًا، كي أتفرغ للملعب وأقدم أفضل ما عندي لكم".


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  • أزمة عبد الله رديف!

    وكان فيصل الغامدي، قد تحدّث بشأن وقوع عبد الله رديف في أزمة، بعد إعلان الأهلي عن تعاقده مع المهاجم الشاب، لمدة أربعة مواسم، كانتقال حر.

    هذه الأزمة تحدث عنها فيصل الغامدي، عبر برنامج "نادينا"، بأنه تم محاولة إقناع وكيل عبد الله رديف، بالتوقيع مع وكيل أجنبي، مقابل نسبة 10%، وهو الأمر الذي جعل الصفقة عالقة لمدة ثلاثة أسابيع، كما أنه بعد التوقيع، قرر الوكيل خالد بن جلوي، تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ويُنتظر أن تصدر قرارها بشأن تلك المهزلة التي لا يمكن أن تحدث في دوري هواة، على حد وصفه.

    وكان خالد بن جلوي قد أثار حالة واسعة من الجدل، بعدما نشر رسالة مطولة عبر حسابه على منصة (سناب شات)، وجه فيها اتهامات عدة تحت عنوان "المحتال الرياضي"، والذي وصفه بأنه "لا يمد يده إلى الخزينة؛ بل يستولي بهدوء على حق الآخرين في السؤال عمّن اؤتمن عليها، حتى يغدو الاستفسار عن أهليته تجاوزًا، ومراجعة كفاءته إساءة، ومساءلته ضربًا من قلة الوفاء".

  • وعود غير واقعية!

    وجاءت كلمات عبد الله رديف، لتثير بعض التساؤلات بشأن عبارة "وعود غير واقعية"، في ظل الأنباء التي تحدثت عن فترة اللاعب مع الهلال، مع المدير الفني سيموني إنزاجي.

    وكانت التقارير قد أكدت أن إنزاجي رفض فكرة احتراف عبد الله رديف في أوروبا، خلال صيف 2025، رغم تلقيه عدة عروض، أبرزها من نادي أنجيه الفرنسي، الذي تقدم بعرض لضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بعد تألقه اللافت في بطولة تولون الدولية.

    وبينما كانت مفاوضات الهلال وأنجيه قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، جاء سيموني إنزاجي ليعقد اجتماعًا مع رديف، حيث شرح خطته الفنية له، وكيفية الاستفادة منه، في موسم 2025-2026، مبلغًا إياه بأنه متمسك ببقائه ولا يرغب في مغادرته.

    ورغم ذلك، إلا أن رديف لم يشارك إلا بإجمالي 13 دقيقة، عبر خمس مباريات مع الهلال، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف الفيحاء في الفترة الشتوية.

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  • مسيرة من الإعارات!

    وكانت رحلة عبد الله رديف، قد شهدت العديد من الإعارات، خلال فترته مع الهلال، حيث تمت إعارته إلى التعاون بموسم 2022-2023، والشباب "2023-2024"، والاتفاق "2024-2025"، والفيحاء "2025-2026"، وبينما كان إجمالي مشاركته بقميص الزعيم "10 مباريات"، فإنه خاض 29 مباراة مع الاتفاق، سجل خلالها 3 أهداف، وثلاثة أخرى في 22 مباراة مع الشباب، وهدفين في 16 مباراة بقميص التعاون، فضلًا عن تمريرتين حاسمتين في 8 مباريات مع الفيحاء.

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