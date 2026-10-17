تحذير سعودي من تقطيع عقوبة مانشستر سيتي .. "نفاق الغرب وراء الـ115 تهمة والدليل تلاعب تشيلسي"!

كشف الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، عن رأيه إزاء قضية نادي مانشستر سيتي، والعقوبات المنتظرة ضده، فيما يتعلق بالاتهامات الـ115 في قضية التلاعب المالي، وإدانة النادي في 114 مخالفة، خلال الفترة ما بين 2009 و2018.

تلك الفترة التي كانت شاهدة على حصول مانشستر سيتي على "سبع" بطولات، ما بين 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 ألقاب في كأس الرابطة ولقب في كأس الاتحاد.

وتقدم مانشستر سيتي باستئناف على قرار إدانته في 114 مخالفة، من أجل تفادي عقوبات قد تصل إلى حد حرمانه من الألقاب، أو هبوطه إلى الدرجات الأدنى، في الوقت الذي ظهرت فيه تكهنات حول بطء الرابطة في اتخاذ القرار النهائي، بشأن مخاوف البريمييرليج من اتخاذ عقوبة مشددة تضر بسمعة المسابقة بشكل كامل.

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