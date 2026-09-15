"لن أعتذر لأحد ولكن"!.. عبدالصمد الزلزولي يرد على الهجوم المغربي ضده بعد أزمة "قميص سبتة"

النجم عبدالصمد الزلزولي البالغ من العمر 24 سنة، وُلِد في المغرب ولكنه هاجر صغيرًا إلى إسبانيا؛ حيث بدأ مسيرته الكروية هُناك، من بوابة نادي إليتشي.
ومن إليتشي.. انضم الزلزولي إلى الفئات السنية لنادي هيركوليس الإسباني، حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019.
وبعد موسمين فقط؛ انضم النجم المغربي إلى "رديف" العملاق الكتالوني برشلونة، مع المشاركة بقميص الفريق الأول أيضًا.
لكن في صيف 2022؛ قام برشلونة بإعارة الزلزولي إلى نادي أوساسونا الإسباني، ثم بيعه إلى الفريق المحلي الآخر ريال بيتيس عام 2023.
ومع بيتيس.. سجل عبدالصمد الزلزولي 29 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 130 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حتى الآن.