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أحمد فرهود

"لن أعتذر لأحد ولكن"!.. عبدالصمد الزلزولي يرد على الهجوم المغربي ضده بعد أزمة "قميص سبتة"

عبدالصمد الزلزولي
ريال بيتيس
فياريال
إسبانيا
المغرب
الدوري الإسباني

ماذا قال عبدالصمد الزلزولي؟!..

رد النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح نادي ريال بيتيس الإسباني، على جدل "قميص سبتة"؛ وذلك خلال مواجهة فريق فياريال الأول لكرة القدم، مساء أمس الإثنين.

بيتيس فاز (2-1) ضد مستضيفه فياريال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Villarreal CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    عبدالصمد الزلزولي يتورط في أزمة "قميص سبتة"

    قرر ناديا فياريال وريال بيتيس، دعم بلادهما في قضية "سبتة"؛ وذلك قبل مواجهتهما مساء أمس الإثنين، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    ودخل نجوم الناديين إلى أرضية الملعب، وهما يرتدون قمصان تحمل عبارة "Todos Somos Caballas" بالإسبانية؛ والتي تعني "كلنا كاباياس" بالعربية، في إشارة إلى أن مدينة سبتة إسبانية وليست مغربية.

    ومن بين من ارتدوا هذا القميص؛ هو النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم.

    هذا الأمر فتح أبواب من الانتقادات والهجوم العنيف على الزلزولي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ خاصة أن المغرب تعتبر مدينة سبتة جزءًا من أراضيها، مع اتهام إسبانيا باحتلالها.

    ومن ناحيتها.. تؤكد إسبانيا أن سبتة مدينة تابعة لها، ومن حقها فرض حكمها وسيادتها عليها؛ قبل أن يشتعل صراع سياسي عنيف مع المغرب بسببها، مؤخرًا.

    الصراع السياسي بين إسبانيا والمغرب؛ جاء عقب عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، بشكلٍ غير نظامي.

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  • Villarreal CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    بيان رسمي من عبدالصمد الزلزولي لشرح أزمة "قميص سبتة"

    ومن ناحيته.. حرص النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح نادي ريال بيتيس الإسباني، على شرح موقفه من أزمة "قميص سبتة"؛ وذلك بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له، في أعقاب مواجهة فريق فياريال الأول لكرة القدم.

    الزلزولي قال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء: "أكتب هذا البيان لتوضيح ما حدث بالأمس، في مباراة الدوري الإسباني ضد نادي فياريال".

    وأوضح الزلزولي أن القمصان التي ارتداها اللاعبون، قبل بداية مباراة ريال بيتيس وفياريال؛ لم تستخدم لأغراض سياسية، أو ازدراء المغرب وشعبه.

    وشدد على أن هذه القمصان اُستخدِمت لدعم أهل سبتة، مهما كانت جنسيتهم؛ وذلك بعد الأوضاع الصعبة التي عاشوها، في الفترة الماضية.

  • عبدالصمد الزلزولي يرفض الاعتذار لأي أحد.. ولكن!

    واستكمالًا لبيانه.. أكد النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح نادي ريال بيتيس الإسباني، أن كلماته التي شرح خلالها ما حدث في أزمة "قميص سبتة"؛ لا تعني أنه يقدّم اعتذارًا لأي أحد، كما يظن البعض.

    وأضاف الزلزولي: "كل من يرغب في استغلال هذا الأمر، للتشكيك في حبي لوطني؛ فهو حر في ذلك".

    وتحدى الزلزولي كل منتقديه؛ بالقول إنه سيستمر في عيش كل يوم برأسٍ مرفوعة، مع تمثّيل جذوره بكل فخرٍ وتضحية.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-LEVANTEAFP

    مسيرة عبدالصمد الزلزولي في عالم الساحرة المستديرة

    النجم عبدالصمد الزلزولي البالغ من العمر 24 سنة، وُلِد في المغرب ولكنه هاجر صغيرًا إلى إسبانيا؛ حيث بدأ مسيرته الكروية هُناك، من بوابة نادي إليتشي.

    ومن إليتشي.. انضم الزلزولي إلى الفئات السنية لنادي هيركوليس الإسباني، حتى وصل إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2019.

    وبعد موسمين فقط؛ انضم النجم المغربي إلى "رديف" العملاق الكتالوني برشلونة، مع المشاركة بقميص الفريق الأول أيضًا.

    لكن في صيف 2022؛ قام برشلونة بإعارة الزلزولي إلى نادي أوساسونا الإسباني، ثم بيعه إلى الفريق المحلي الآخر ريال بيتيس عام 2023.

    ومع بيتيس.. سجل عبدالصمد الزلزولي 29 هدفًا وصنع 18 آخرين، خلال 130 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حتى الآن.