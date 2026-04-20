"انظروا للخلوق عبدالرزاق حمدالله" .. لاعب زاخو بعد واقعة "العصا الحديدية": علي البليهي لا يمكن أن يكون إنسانًا

حقق الشباب أول أمس الأحد، الفوز أمام زاخو في ركلات الترجيح، بنصف نهائي دوري أبطال الخليج، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتسبب البليهي في إشعال أحداث اشتباكات بعد نهاية المباراة، بعدما رصدته العدسات وهو يوجه "إشارات" استفزازية، أسفرت عن انفجار غضب لاعبي زاخو.

ونشرت قنوات الكأس القطرية، مقطع فيديو، للمدافع علي البليهي، وهو يوجه إشارات "استفزازية" للاعبي زاخو بالخروج، تسببت في إشعال غضبهم عقب صافرة النهاية.

حركة البليهي أشعلت مناوشات جمعت بين لاعبي الفريقين، تطورت إلى حد الاشتباك بالأيدي، ما استدعى تدخل رجال الأمن، ومطاردة نجوم زاخو للبليهي الذي توجه بهدوء إلى غرفة خلع الملابس.

الغضب العراقي بلغ حد توجه الحارس علي كاظم، لمحاولة انتزاع أحد الحواجز في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، قبل أن يقوم أحد إداريي الفريق باحتوائه.