عبدالرزاق حمدالله ضد الفيحاء: "لعنة الأرض" تطارده مع التعاون.. ومعاناة جديدة تلوح في الأفق بعد أمجاد النصر والاتحاد!

المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من الأسماء الأجنبية القليلة، التي عاشت الكثير من الأيام الجميلة، في الملاعب السعودية.

نعم.. حمدالله كتب المجد مع ناديي النصر والاتحاد، في الفترة من 2018 إلى 2024؛ قبل أن ينتقل إلى الشباب، ومنه لفريق التعاون الأول لكرة القدم.

وبدأت مسيرة المهاجم المغربي مع التعاون، في صيف العام الحالي؛ حيث يُشارك في المباراة تلو الأخرى، وآخرها ضد نادي الفيحاء.

وسقط حمدالله مع التعاون، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الفيحاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهو حمدالله في مباراة التعاون والفيحاء..