جدران قطر شاهدة على تاريخه: حمد الله "بطل اللقطات الجدلية" .. ورسالة شبابية تحرج الهلال والاتحاد في الخليج!

وقال الشباب كلمته، رفاق عبد الرزاق حمد الله ويانيك كاراسكو، إلى نهائي دوري أبطال الخليج، بعد فوز دراماتيكي على زاخو العراقي بركلات الترجيح.

أمام "صلابة" زاخو، احتاج الشباب إلى الترجيحية من أجل العبور إلى نهائي البطولة الخليجية، بعد سجال بين الطرفين، خلال الوقت الأصلي، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، على ملعب خليفة الدولي.

وتقدم "البديل" إيشيتا أوجونا بهدف لزاخو في الدقيقة 74، فيما رد يانيك كاراسكو بهدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+2، فيما لعب الحارس مارسيلو جروهي، دور البطولة، حيث تصدى لركلتين ترجيحيتين من كيكي وأورينيو، ليقود الليث إلى نهائي الخليج.

وحجز الشباب بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، لينتظر القادم من مواجهة الريان القطري ضد القادسية الكويتي، حيث يقام النهائي على ملعب أحمد بن علي، الخميس المُقبل.

ورغم أنه لم يسجل، إلا أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قدم مساهمات في ليلة العبور التاريخي للشباب، من أجل استعادة أمجاد الماضي، والفوز باللقب الثالث، والأول منذ 1994، أي 32 عامًا.

هذه البطولة الخليجية، التي صعد على منصات تتويجها العديد من الأبطال السعوديين، بين الاتفاق والأهلي والهلال والنصر والشباب والاتحاد، لم يظفر بها أي فريق من المملكة، منذ تتويج الأهلي بنسخة 2008، ما يجعل الشباب أمام فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز لا ينسى.

ماذا حدث في لقاء الشباب وزاخو؟ وما قدمه حمد الله؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..