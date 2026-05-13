التصعيد ضد عبدالرزاق حمدالله مستمر .. خطوة جديدة من الشباب لتجنب خطأ النصر

تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.

لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".

أما بالنسبة لنادي الشباب فالصمت سيد الموقف، ولم يصدر أي بيانات رسمية خلال الأيام الماضية، حتى ظهر رئيسه عبدالعزيز المالك في حلقة مطلع الأسبوع الجاري من برنامج "أكشن مع وليد"، للحديث وإن كان كلامه حمل بعض الغموض كذلك.

المالك رفض كشف حقيقة ما قيل عن اعتداء حمدالله على المدرب نور الدين بن زكري أو قيامه بتكسير غرف خلع الملابس بالنادي، مشددًا على تقديره للمغربي، لكنه في الوقت نفسه، أكد انتهاء علاقته به.

وقال عبدالعزيز المالك: "ما يحدث داخل غرف خلع الملابس يبقى بين اللاعب ومجلس الإدارة، لكن حمدالله لاعب كبير وخدم أكثر من نادي وحصد لقب هداف الدوري السعودي أكثر من مرة. لكن بيئة الشباب الحالية تتطلب عدم وجوده في النادي، علاقته مع الشباب انتهت، وعقده بالأساس ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "حمدالله قضى بالنادي موسمين، يستحق الشكر وتوديع الإدارة وزملائه بشكل يليق به، لكننا ننتظر إنهاء بعض الأمور بيننا وبينه، كي يكون الرحيل بطريقة ممتازة، فالاختلاف يعني الاستنقاص من أي طرف، فالشباب نادي نموذجي ونريد الظهور بأفضل صورة ممكنة".