3 أندية سعودية تريده: عبدالرزاق حمدالله بين "حلم آسيا والمشاريع الجديدة".. ولضمان نجاحه تعاملوا مع هذه المشاكل!

منذ أن وطأت قدماه أرض المملكة العربية السعودية صيف عام 2018، لم يكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مجرد رقم عابر في تاريخ دوري روشن للمحترفين؛ بل تحوّل إلى "ظاهرة" فريدة صاغت فصولًا من الإثارة والتشويق، داخل أرضية المستطيل الأخضر وخارجها.

وبدأت مسيرة حمدالله في الملاعب السعودية، مع عملاق الرياض النصر عام 2018؛ والذي انتقل منه إلى نادي الاتحاد في يناير 2022، ثم فريق الشباب الأول لكرة القدم صيف 2024.

والمثير في الأمر أن رحلة المهاجم المغربي، مع جميع هذه الأندية - سالفة الذكر -، انتهت بمشاكل أو بطريقة غير مثالية؛ وذلك رغم تألُقه الكبير على المستوى التهديفي، وتحطيمه الكثير من الأرقام القياسية.

آخر هذه المشاكل، تلك التي اشتعلت بين حمدالله وزميله البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح نادي الشباب؛ الأمر الذي أدى إلى إبعاد المهاجم المغربي عن التدريبات الجماعية، مع إعلان وكيله نواف المهدي نهاية رحلة اللاعب مع الليث رسميًا.

المهدي ظهر في برنامج "أكشن مع وليد"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحدث عن مستقبل عبدالرزاق حمدالله ومشاكله مع أنديته؛ وهو ما يُمكن أن نحلله من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..