تفوق على السومة بفضل كاراسكو: حمد الله بعد انتفاضة الشباب .. "لا مجال لتكرار كارثة الصغار"!

لا مجال للخلافات، فالهدف واحد، لا مكان للشباب في المراكز الأخيرة، هكذا استعاد "الليث" توازنه، بفوز مثير على الأخدود، بنتيجة (2-0)، على ملعب إس إتش جي، ضمن الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

بثنائية عبد الرزاق حمد الله ويانيك كاراسكو، توازن الشباب بعد ترنح في آخر جولتين، لتواصل كتيبة المدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري، الزحف نحو مناطق الأمان في دوري روشن.

ورفع الشباب رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 13 نقطة، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الشباب والأخدود، ومشاركة حمد الله في المواجهة..