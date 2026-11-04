قالوا "متسلط" فرد عليهم بأخلاقه .. "الممثل المتألق" عبدالرزاق حمدالله يلجأ لسلاحه المعتاد لإسقاط الفيصلي

بعد غياب على الساحة الآسيوية منذ انطلاق الموسم الجاري، عاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للظهور مع التعاون في دوري أبطال آسيا 2.

"الساطي" غاب عن الثلاث جولات الأولى لسكري القصيم في دوري أبطال آسيا 2، على إثر عقوبة مفروضة عليه منذ فترته في الاتحاد، تحديدًا في عام 2024، بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، بعدما اشتبك مع لاعبي الهلال في ربع نهائي النخبة الآسيوية.

واليوم الأربعاء، قاد حمدالله التعاون للفوز أمام الفيصلي الأردني، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في بريدة بالمملكة السعودية، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

ثلاثية سكري القصيم سجلها بارفيه جوياجون وعبدالرزاق حمدالله "هدفين"، في الدقائق 43، 48 و70. فيما سجل محمد السعيدي هدف الفريق الأردني الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سكري القصيم للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وبعيدًا عن الأحداث الجماعية للمباراة، دعونا نخصص حديثنا في السطور التالية عما قدمه عبدالرزاق حمدالله في أول ظهور له بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2..