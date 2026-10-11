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Abderrazak Hamdallah Taawoun (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

حمد الله سقط أمام كاراسكو: رفض ثأر القدر من البليهي .. ولا تخبروا رونالدو عن حلمه "المنحوس"!

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
علي البليهي
الشباب
التعاون
دوري روشن السعودي

كاراسكو قاد الشباب للانتصار الأول أمام حمد الله..

إلى من يلعب "فانتازي دوري روشن"، إذا حدثتني قبل سنتين بأنك ستثبت عبد الرزاق حمد الله في تشكيلتك، لقلتُ هذا أمر طبيعي؛ فتأثير المغربي في المسابقة، كان يشبه ما يقدمه إرلينج هالاند في الدوري الإنجليزي، ولكن الآن، أنت تتحدث عن مهاجم صار تسديد الكرة إلى الشباك بالنسبة له، لا يقل صعوبة عن التسجيل.

حمد الله دخل مع التعاون مرحلة جديدة مع المدرب فوك رازوفيتش، بعد فترة التوقف الدولي، وما النتيجة؟ سقوط جديد في دوري روشن، وأمام الشباب، الذي انتظر حتى الجولة الثامنة، كي يسجل انتصاره الأول، وسط 4 تعادلات و3 هزائم.

الشباب حقق فوزًا بثلاثية عبد الله معتوق وريكاردو ماتياس ويانيك كاراسكو، في الدقائق 18 و45+6 و85، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط، في المركز السابع عشر، وقبل الأخير، محققًا هزيمته الخامسة، بدون أي انتصار.

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ماذا صنع عبد الرزاق حمد الله أمام فريقه السابق؟ هذا ما يجيب عنه موقع GOAL، عبر السطور التالية..

  • عندما يصبح التسجيل أصعب من بلوغ قمة إيفرست!

    عذرًا إن كنتُ أبالغ في الوصف عزيزي القارئ، ولكن يكفي أن تشاهد حمد الله وهو يهرول وراء الحكم خالد الأحمري، بحثًا عن أي فرصة تحتسب ركلة جزاء، ولعلّه كان قريبًا من نيل مراده في الدقيقة 47، بخطأ لمسة يد من تين جادفاج، ولكن من حظ عبد الرزاق حمد الله أن يده كانت أسرع إلى الكرة، فقرر الحكم احتساب الخطأ ضد المغربي.

    لنعترف بأن حمد الله يُحسب له أنه كان يحاول باستمرار أن يختار التمركز الصحيح، في منطقة خالية، تضمن له استلام الكرة وإيجاد الفرصة السانحة للتسديد، ولكن من أين أن تصل الكرة إليه من الأساس؟ وأمامه رقابة دفاعية نجحت في عزله، وزملاء لا يجدون مفرًا من التسديد بدلًا من تمرير الكرة إليه.

    يكفي القول إن أولى فرصة محققة من حمد الله، انتظرنا فيها ساعة كاملة، حتى نجح في تهديد مرمى الحارس دياو، بتسديدة داخل المنطقة، وتصدى لها الحارس دياو، كما وجه رأسية خطيرة في الدقيقة 90+4، عند منطقة الـ6 ياردة، ودياو أبعدها بتألق ... هذا فقط عندما وصلت الكرة إليه.

    في النهاية، خرج حمد الله من اللقاء ببطاقة صفراء، جاءت بسبب مشادة وقعت بين لاعبي الفريقين، ووزع فيها الحكم أكثر من إنذار، وبحقيقة صادمة، سنتحدث عنها في النقاط المُقبلة.


  • ماذا تنتظر أكثر من هدايا القدر؟

    ومع استمرار غيابه عن التسجيل منذ الجولة الثانية، يأتي السؤال: ماذا تنتظر أكثر من هدايا القدر يا حمد الله، حتى تحقق الرقم الصعب الذي لا يفصلك عنه سوى ثلاثة أهداف؟ احسب معي عزيزي القارئ!

    * استطاع أن يسجل في ودية خلال فترة التوقف، ضد فريق الصقر.

    * يواجه الشباب الذي لم يسبق له الفوز في دوري روشن، هذا الموسم.

    * الشباب استكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي البليهي في الدقيقة 33، ليمنحه القدر فرصة لثأر قديم، بأن يغيب البليهي عن المباراة المُقبلة للشباب ضد الاتحاد، والذي سبق أن لعب البليهي دورًا في طرد حمد الله، حينما كان يرتدي قميص العميد، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في استفزازه.

    * خروج روجر مارتينيز، مهاجم الشباب، مبكرًا، في الدقيقة 37، حيث كانت المقارنات ستدور بينهما، بعد أن انتقل كل منهما إلى فريق الآخر في الفترة الصيفية.

    * أنه لا يحتاج سوى لـ3 أهداف فقط، ليرفع رصيده إلى 161 هدف، ويعادل رقم الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، عمر السومة، الذي عاد إلى الدوري السوري من بوابة الوحدة.

    كل هذه المعطيات تؤكد أن الساحة خالية، لا ينقصها إلا استلام حمد الله للكرة داخل منطقة الجزاء، ولكن، يبدو أن رازوفيتش سيجد صعوبة من أجل الوصول إلى حلٍ لذلك.

  • هذا ما ينقص التعاون

    صدق أو لا تصدق، حمد الله كان يحتاج إلى يانيك كاراسكو، وسط التقارير التي تشير إلى أن رحيله عن الشباب، جاء بعد سلسلة أزمات مع الجناح البلجيكي، فبالنظر إلى هدفي الليث، فإن عبد الرزاق كان بحاجة إلى من يمرر له كرة بينية في العمق، أو أن يتابع الكرة بعد تصدي الحارس لتسديدة من خارج المنطقة، كما حدث مع معتوق وريكاردو.

    ووسط سيطرة الشباب في منطقة العمق، ومعاناة المركز رقم "10" في التعاون، سواءً من نديم بايرامي، أو بديله يونس البحراوي، في ظل الاعتماد على حمد الله، فربما كان سكري القصيم، بحاجة إلى لاعب خلف المهاجم، أو مهاجم على غرار عبد الله الحمدان، بإمكانه العمل على ربط الخطوط من داخل المنطقة، واتخاذ قرار التسديد من الخارج.

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  • لا تخبروا رونالدو عن بطء حمد الله

    كلمة أخيرة، ربما على حمد الله أن يقرأ قصة "السلحفاة والأرنب"، وأن ينظر إلى الهدّافين الذين باتوا يتصارعون كل موسم على صدارة هدافي دوري روشن، ويتجاوزون حاجز الـ20 هدفًا، مثل كريستيانو رونالدو وخوليان كينيونيس وإيفان توني.

    حمد الله يحتاج إلى أربعة أهداف فقط لينفرد بلقب هداف دوري المحترفين "التاريخي"، في الوقت الذي رفع فيه كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رصيده إلى 106 هدف، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين، خلف ناصر الشمراني "114".

    ربما ما يخدم حمد الله أن رونالدو يغض الطرف عن هذا الرقم التاريخي، وقد يتوقف مع بلوغ حلمه في تحقيق الألف هدف، الذي بالكاد قد يجعله في المركز الثالث بين الهدّافين، خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء مع النصر في الصيف المُقبل، والإشارة إلى احتمالية الاعتزال، وإلا كان بالإمكان القول إن حمد الله، وإن حقق هذا الرقم، فلن يستمر في الصدارة كثيرًا.

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