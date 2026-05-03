هدية الهلال مقبولة: حمد الله يخرج من "مجزرة" التعاون بهدفه .. وخطايا البليهي تنذره بالتأهب للدرجة الأولى!

هل كانت مباراة؟ أم حصة تدريبية لهجوم التعاون؟ أخطاء فادحة أودت بالشباب إلى فخ السقوط على ملعبه بنتيجة (1-5)، في معقل إتش جي ارينا، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

أمام أنظار 3033 مشجع، جاءت خماسية التعاون عن طريق محمد الكويكبي "د31"، روجر مارتينيز "هدفين د35 و53"، أنجيلو فولجيني "د49"، محمد الشويرخ "بالخطأ في مرماه د73"، فيما وقّع عبد الرزاق حمد الله على هدف الشباب، الذي تقدم به في المباراة، بالدقيقة 23.

وتمكن الحارس التعاون مايلسون، من التصدي لركلة جزاء شبابية، سددها يانيك كاراسكو، في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

التعاون الذي سقط بثنائية الاتحاد، في الجولة الماضية، استرد عافيته، في الوقت الذي يواصل الشباب تعثراته في دوري روشن، بخسارة بعد ثلاث تعادلات متتالية.

وأنعش التعاون حظوظه في التأهل إلى ملحق النخبة الآسيوية، باحتلاله المركز الخامس، برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة، في المركز الثالث عشر.