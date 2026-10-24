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Abderrazak Hamdallah Goal OnlyGoal AR
محمود خالد

ضربتا التعاون والنصر في رأس حمد الله "توجع": تريزيجيه لقنه درسًا .. وتاريخ السومة قد يحول "الهداف التاريخي" إلى لعنة!

فقرات ومقالات
عبد الرزاق حمد الله
الرياض
التعاون
دوري روشن السعودي

المغربي كاد أن يقترب من السومة مجددًا ولكن..

"ضربتان في الرأس توجع"، مثل شعبي دارج، ربما يصف حالة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي يواصل الترنح، بعد خسارته أمام الرياض بنتيجة (1-2)، في ملعب إس إتش جي ارينا، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

الجناح الفرنسي تيدي أوكو، استلم تمريرة بينية "ماركة بيدري وتوني كروس"، من برنارد مينساه، جعلته في حالة انفراد أمام مايلسون، ولم يجد صعوبة في التسجيل، في الدقيقة 39.

ومع استمرار تألقه، كان منطقيًا أن يكلل بيرنارد منساه جهده بإحراز الهدف الثاني بالدقيقة 76، فيما تمكن نديم بايرامي من إحراز هدف التعاون، بالدقيقة 78.

ويبدو أن التعاون صار "كبش الفداء" أمام أندية روشن، من أجل استعادة توازنها في المسابقة، ما بين الانتصار الأول للشباب، ومن ثمّ عودة الرياض لطريق الانتصارات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد سكري القصيم، عند 4 نقاط، في المركز السابع عشر.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عبد الرزاق حمد الله، في مباراة الرياض والتعاون..

  • ضربتان في الرأس!

    هذا هو العنوان الأمثل، لما حدث مع حمد الله، في تلك الليلة، الضربة الأولى عندما تلقى خسارة تزيد من أوجاع التعاون، وتجعله في مراكز الخطر، وكذلك استمرار معاناته "المريرة" من أجل التسجيل ومعادلة رقم السوري عمر السومة، بوصفه الهدّاف التاريخي لدوري المحترفين السعودي.

    الضربة الثانية جاءت من النصر، حينما كشف عن صورة كبرى تضم أساطير النادي، في ظل الاحتفال بذكرى التأسيس الحادية والسبعين، دون أن يتواجد حمد الله في تلك الصورة.

    من وجهة نظر "نصراوية"، سيُقال هذا أمر منطقي، فأزماته مع فارس نجد، قبل الرحيل "لا تُنسى"، إلا أن هذا لم يمنع بعض المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من التنديد بعدم تواجده في تلك الصورة التاريخية، خاصة وأنه - برغم كل شيء - فإن أرقامه تؤكد أنه أحد أعظم المهاجمين الذين مروا على قلعة العالمي.


  • رغم هدفه الملغي .. تريزيجه يحرج حمد الله

    لقد صارت تلك الحقيقة التي لا تقبل الشك، لا يمكن للتعاون أن يعتمد على حمد الله وحده من أجل إنهاء الفرص، صحيح أنه يخرج كثيرًا من أجل البناء، والمساهمة في الانطلاقات المرتدّة، إلا أن الوضع الحالي ينذر بأن هناك حلقة مفقودة، تجعل عبد الرزاق مصدر خطورة نعم، ولكن الكرة لا تصله.

    صاحب الـ159 هدف، الذي يحتاج لتسجيل هدفين فقط لمعادلة رقم السومة التاريخي، سجل هدفًا بالفعل، قبل أن يُلغى بداعي التسلل، بسبب تدخل زميله محمد الكويكبي، الذي كان في منطقة التسلل، كما أنه أهدر فرصة رأسية خطيرة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 84، ولك أن تتخيل، تلك هي مساهمات حمد الله في كامل دقائق المباراة.

    هنا، يجب التحدث عن المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي استعان به ماوريسيو دولاك، كـ"مهاجم وهمي"، فصرنا نشاهد انتشارًا رائعًا له على الطرفين، ناهيك عن انطلاقاته الرائعة لاستغلال تقدم دفاعات التعاون في شنّ هجمات مرتدة، وفتح المساحات لتوغل مينساه (أفضل لاعبي المباراة) وتيدي أوكو.

    حمد الله ربما يبحث عن معنى "المهاجم العصري"، حيث يخرج كثيرًا من المنطقة، ويحاول التواجد بالفعل في العمق والطرف الأيسر، إلا أنه لا يجد المساندة الملائمة، فضلًا عن لعبة السرعات، التي أعطى بها تريزيجيه درسًا لمهاجم التعاون، في كيفية صنع الفرص إذا لم يتمكن من إنهائها.

  • رقم غريب

    بعيدًا عن سجله أمام الرياض، الذي شهد تسجيل حمد الله لـ6 أهداف في 4 مباريات سابقة، فإن هناك رقمًا غريبًا، لا يعكس تفوق المغربي بقدر ما يعكس أزمة ناديه.

    التعاون خاض 6 مباريات حتى الآن خارج ملعبه، لم يسجل سوى 5 أهداف، منها ثلاثة بتوقيع حمد الله، بثنائيته ضد الخلود، وهدفه أمام الدرعية.

    هذا ما يؤكد أن التعاون يعول كثيرًا على حمد الله، رغم أن نديم بايرامي هو من سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78، ولعله أيضًا قد سد خانة التسديد من خارج المنطقة، أي أنه لا ينتظر استلام الكرات في الداخل، من أجل هز الشباك.

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  • كلمة أخيرة..

    في الوقت الذي يواجه فيه عمر السومة، أجواءً متوترة في بلاده، بين هتافات الجماهير ضده أثناء حضوره لمباراة كرة سلة، وشائعات نفاها الوحدة السوري حول فسخ عقده، فإن رقمه في دوري روشن، لا يزال بأمان.

    مهاجم بحجم حمد الله، كان متوقعًا أن يكسر ذلك الرقم سريعًا، مع بقائه وحيدًا في ميدان السباق، هذا الموسم، إلا أنه في المقابل، يعاني مع قلة الانسجام وصعوبة وصول الكرة إليه، فضلًا عن عدم قدرته في الهروب من الرقابة الدفاعية، وبقدر كونها مشكلة لا تزال تؤرق كتيبة فوك رازوفيتش، الذي لم يتمكن من إنقاذ السكري من سوء النتائج، إلا أنها قد تؤكد أن حمد الله، إذا ما حقق لقب الهداف التاريخي، فإنه سيكون إنجازًا فوق إنجازه، في ظل وضع الفريق، إلا أن عبد الرزاق قد يتذوق معاناة السومة أيضًا، كهداف تاريخي هبط مع فريقه، مثلما فعل مع الأهلي والعروبة.

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